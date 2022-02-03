Сенаторы РФ провели в Саудовской Аравии переговоры об организации хаджа российских паломников

Source: Russia – Council of the Federation

В составе делегации верхней палаты — И. Умаханов и Б. Хамчиев.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, уполномоченный по делам хаджа при Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с Министром по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком ар-Рабиа.

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Во встрече приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия и руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев.

Основной темой встречи стала организация хаджа российских мусульман в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщил Ильяс Умаханов, саудовская сторона подтвердила намерение проведения хаджа в текущем году. «Формат подготовки к проведению хаджа в 2022 году будет определяться саудовской стороной в соответствии с эпидемиологической ситуацией, в том числе в странах, откуда прибывают паломники».

Также в Консультативном совете Королевства Саудовская Аравия состоялась встреча сенаторов с первым заместителем Консультативного совета Мухаммадом аль-Сильми.

Достигнуто понимание, что обе стороны заинтересованы в активизации межпарламентского сотрудничества

По словам Ильяса Умаханова, беседа прошла в конструктивном ключе.

Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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Рабочий визит сенаторов РФ в Королевство Саудовская Аравия

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«Был затронут широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Достигнуто понимание, что обе стороны заинтересованы в активизации межпарламентского сотрудничества. Мы условились о проведении в этом году встрече членов «группы дружбы» российского и саудовского парламентов, а также о максимальной активизации студенческих и гуманитарных обменов», — сообщил Ильяс Умаханов.

Он отметил, что саудовские коллеги оповещены о предстоящем проведении в Казани форума «Россия — Исламский мир», в котором традиционно принимали участие исламские парламентарии. «Мы предложили им возобновить эту практику, тем более, что в этом году мероприятия форума совпадают с проведением заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», а также с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией».

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