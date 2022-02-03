Сенаторы обсудили реализацию проекта по обращению с отходами I-II классов опасности

Source: Russia – Council of the Federation

Новая система обращения с такими отходами позволит создать безопасные условия работы с ними, отмечалось на заседании.

Состоялось заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященное мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности». Его провел член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

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По поручению палаты сенаторы ведут мониторинг готовности субъектов РФ к вступлению в силу новых правил обращения с отходами I-II классов опасности.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользования Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области член этого Комитета СФ Геннадий Емельянов, ЕмельяновГеннадий Егоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Татарстан заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин, губернатор Курганской области Вадим Шумков, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, представители Госкорпорации «Росатом», предприятий отрасли.

В ходе заседания было отмечено, что компании готовятся к взаимодействию с федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов (ФГУП «Федеральный экологический оператор») и регистрируются в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), чтобы с 1 марта приступить к работе в новых реалиях. На данный момент в ФГИС ОПВК зарегистрировано около 3 тыс. пользователей.

Новая система обращения с отходами I и II классов позволит создать безопасные и комфортные для компаний условия работы с отходами I и II классов. Госкорпорация «Росатом» и ФГУП «Федеральный экологический оператор проводят регулярные консультации с участниками рынка, открыты к диалогу и взаимной настройке процессов, в том числе в части совершенствования и развития нормативно-правовой базы с учетом предложений рынка.

Подводя итоги обсуждения, Олег Цепкин озвучил ряд рекомендаций. В частности, региональным органам власти рекомендовано продолжить мониторинг регистрации предприятий в ФГИС ОПВК, юридическим лицам – зарегистрироваться в ФГИС ОПВК до 1 марта, Федеральному экологическому оператору – ускорить заключение соглашений с регионами о взаимодействии в сфере обращения с отходами I и II классов, членам рабочей группы Совета Федерации — контролировать строительство экотехнопарка по переработке промышленных отходов в Курганской области.

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