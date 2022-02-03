Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#РКК Энергия#Орел#НПО Лавочкина02.02.2022 22:30

Рабочий визит в РКК «Энергия» и НПО Лавочкина

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 2 февраля 2022 года, посетил с рабочим визитом Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С.П. Королёва и Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (оба предприятия входят в Роскосмос) в Подмосковье.

В РКК «Энергия» глава Госкорпорации осмотрел производство макетов перспективного пилотируемого корабля «Орёл» для различных этапов испытаний и первого летного экземпляра корабля. После этого Дмитрий Рогозин провел совещание, на котором был рассмотрен план-график подготовки и испытаний «Орла», которые планируется провести на космодроме Восточный.

Последовательность испытаний системы безопасности перспективного пилотируемого корабля, которые пройдут на космодроме Восточный, окончательно утверждена. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Утром в РКК „Энергия“ окончательно определились с последовательностью испытаний системы безопасности нового пилотируемого корабля „Орел“ на космодроме Восточный, начиная с отработки ракетного блока аварийного спасения», — отметил Дмитрий Рогозин.

Ожидается, что испытания начнутся в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения на стартовом комплексе — с отстрелом, уводом и приземлением корабля в безопасном районе. Затем пройдут испытания системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе. Также предусмотрены четыре сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления.

В ходе визита на НПО имени Лавочкина глава Роскосмоса ознакомился с производством гидрометеорологических космических аппаратов «Электро-Л» № 4 и «Арктика-М» № 2. Также он проверил готовность российской межпланетной станции «Луна-25» к предстоящему в этом году запуску и заслушал доклад о подготовке космического аппарата миссии ExoMars 2022 к транспортировке на космодром Байконур для планируемого на 20 сентября — 1 октября старта.

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