Подписаны документы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 февраля 2022, 14:05

Сегодня в режиме видео-конференц-связи подписаны документы, направленные на реализацию проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения «Газпрома» для получения соединений лития и других ценных компонентов.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписали Соглашение о сотрудничестве.

Стороны, в частности, договорились о взаимодействии при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных технологий, оборудования и материалов, необходимых для реализации проекта. Кроме того, в документе речь идет о подготовке предложений по мерам государственной поддержки для научных и промышленных предприятий.

Подписан также трехсторонний план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта — между ПАО «Газпром», ООО «Иркутская нефтяная компания» и Министерством промышленности и торговли РФ.

«Спрос на литий, по оценкам экспертов, в ближайшие годы продолжит стремительно расти. При этом, как известно, Россия весь объем потребляемого в стране лития импортирует. Именно поэтому особенно важно развивать отечественные технологические компетенции в этой сфере.

„Газпром“ активно участвует в работе по организации полного цикла импортозамещающих производств по добыче и переработке лития. Мы уже провели технико-экономическую оценку такого проекта на Ковыктинском месторождении. У него очень большой потенциал. По предварительным оценкам, в перспективе он может в значительной степени покрыть внутренний спрос на литий», — сказал Алексей Миллер.

«Сегодняшнее событие — это важный, предметный шаг к решению амбициозной задачи полного обеспечения российской промышленности отечественными редкими и редкоземельными металлами к 2030 году. Такая цель поставлена Правительством и отфиксирована в дорожной карте „Технологии новых материалов и веществ“. И в этом контексте развитие литиевой индустрии является обязательным условием.

В России добыча лития, невзирая на солидную ресурсную базу, пока не осуществляется. И это только добавляет значимости проекту, который намерены реализовать „Газпром“ и „Иркутская нефтяная компания“. Это позволит нам сформировать литиевую отрасль полного цикла, с хорошим экспортным потенциалом», — сказал Денис Мантуров.

Справка

Ковыктинское месторождение — крупнейшее на Востоке России. Лицензия на пользование недрами месторождения принадлежит «Газпрому». Извлекаемые запасы газа — 1,8 трлн куб. м. Месторождение является базовым для Иркутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии).

В подземных водах Ковыктинского месторождения содержатся большие ресурсы природных соединений лития. Он широко востребован в различных отраслях промышленности, в том числе в производстве аккумуляторных батарей для электронной техники и электротранспорта.

В октябре 2021 года в рамках Петербургского международного газового форума ПАО «Газпром» и ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) подписали Меморандум о намерениях по реализации совместного проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения «Газпрома» для получения соединений лития и других ценных компонентов.

Управление информации ПАО «Газпром»

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