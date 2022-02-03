Переговоры с Президентом Аргентины Альберто Фернандесом

Source: President of Russia – Kremlin

Глава Российского государства проводит в Кремле переговоры с Президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом.

Обсуждаются состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

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В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Я очень рад Вас видеть.

Давно собирались провести эту очную встречу. К сожалению, не удавалось это сделать в связи с эпидемиологическими обстоятельствами. Мы с Вами виделись, мне кажется, в январе 2020 года на мероприятиях по случаю памяти жертв Холокоста в Израиле. За это время, тем не менее, контакты продолжались постоянно.

Конечно, мы благодарны вам за то, что вы – первая страна, которая зарегистрировала «Спутник V» в Западном полушарии. Сегодня первый контракт практически выполнен уже: из 20 миллионов доз почти 15 миллионов доставлено в Аргентину. Уже развёрнуто производство «Спутника V» на площадках в Аргентине – более шести миллионов [доз] уже произведено. Сейчас решается вопрос о регистрации «Спутника М» для вакцинации подростков от 12, по-моему, до 17 лет. И я хочу Вас поздравить с тем, что вы провели такую масштабную вакцинацию – почти 78 процентов населения у вас привито, это очень хороший результат.

Конечно, нам многое ещё нужно сделать для того, чтобы продвинуть наше торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый год у нас рост – в 1,5 раза. Это очень серьёзный, высокий результат, хороший, темп хороший.

У нас много хороших направлений сотрудничества, наши коллеги работают – и министерства здравоохранения, министерства иностранных дел, по линии других ведомств идёт работа.

У вас короткое на этот раз время пребывания в России – всё связано, опять же, с этой ситуацией. Но надеюсь, что нам удастся продолжить эти личные контакты и в Аргентине, и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр. Но всё-таки, мне кажется, здесь, в спокойной обстановке домашней, нам удобнее будет поговорить, обсудить все наши двусторонние вопросы и ситуацию на международной арене тоже.

Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать в Россию!

А.Фернандес (как переведено): Господин Президент Путин!

Во-первых, огромная часть, спасибо за приглашение, я очень хотел с Вами встретиться. Мне очень приятно встречаться с Вами именно в Москве, где мы можем поговорить спокойно и обсудить то, как нам усилить и ускорить сотрудничество между Аргентиной и Россией во всех направлениях.

В Аргентине очень ценят Россию, в частности вашу помощь, когда вы нам прислали вакцины. Это было очень важно для нас в борьбе с пандемией. И действительно, вы нас очень значительно поддержали в этот момент, и мы вам очень благодарны, потому что вакцин тогда не хватало. Мы благодаря вашей помощи провели очень хорошую работу, и результаты великолепные.

Я лично получил две дозы сам, и я немножко подождал потом третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником».

В.Путин: Я тоже.

А.Фернандес: Действительно, мы глубоко благодарны за эту помощь, потому что остальной мир, конечно, нам не помогал с вакцинами. Это очень важно и ценно.

Думаю, что этот значительный задел мы можем углубить и расширить, потому что очень много сфер сотрудничества возможных для нас, и мы могли бы очень хорошо в этом контексте поработать и вместе сотрудничать по многим направлениям.

Думаю, что Аргентина в какой-то степени может стать «входными воротами» для России в Латинскую Америку. Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами. Пример с вакцинами очень показателен, потому что мы стали плацдармом для того, чтобы распространять российскую вакцину в Эквадор, Перу, Парагвай, и это очень важно.

Я считаю, что это прекрасная возможность для нашего сотрудничества, чтобы развивать его, потому что аргентинское общество готово это делать, и мы будем опираться, конечно, на такую поддержку.

Аргентина сейчас сталкивается с непростой ситуацией, поскольку задолженность внешняя у нас серьёзная и экономическая ситуация тоже непростая.

С 90-х годов прошлого века Аргентина очень ориентировалась на Соединённые Штаты Америки, и мы зависим, наша экономика зависит во многом от этой страны и от наших отношений с США. И, собственно, задолженность тоже возникла перед Международным валютным фондом как раз тоже, в общем, из-за этих отношений.

В первый период, когда наша партия была у власти, с 2003 по 2015 год, мы старались из этого «корсета» зависимости от США освободиться, мы много сделали для этого. Если помните, уже тогда мы подписали стратегическое соглашение с Россией, и собственно от двусторонних отношений перешли к более серьёзной форме.

В 2015 году в Аргентине пришла к власти другая партия и опять завязала эти отношения с США, и задолженность внешняя возникла во многом из-за этого.

Я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина всё-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и от США, и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно. И я Вас заверяю и надеюсь, что Вы воспримите мои заверения, что мы очень хотим развивать сотрудничество именно с Россией.

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