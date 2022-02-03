О. Алексеев посетил Марксовский муниципальный район

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании районного актива, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития в 2021 году.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района.

На мероприятии обсуждались итоги социально-экономического развития района в 2021 г. С отчетным докладом выступил глава Марксовского района Дмитрий Романов.

Олег Алексеев рассказал о работе Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, законотворческой деятельности, в том числе о работе над законом «О семеноводстве», проинформировал о законопроектах, связанных с маркированием и учетом животных и о продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

Говоря о развитии района, сенатор отметил, что результаты прошедшего года хорошие. «Завершена реконструкция стадиона «Старт», который открылся в 1980 году и ни разу не ремонтировался. Теперь жители и гости города получили современный спортивный объект. После многолетнего ожидания обрела собственный дом замечательная цирковая студия «Арт-Алле». Подобного центра циркового искусства нет ни в одном городе страны», – рассказал Олег Алексеев.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения проведен капремонт в Липовской больнице, ведутся ремонтные работы в Подлесновской врачебной амбулатории, приобретено медоборудование, транспорт

По словам парламентария, в рамках модернизации первичного звена здравоохранения проведен капремонт в Липовской больнице, ведутся ремонтные работы в Подлесновской врачебной амбулатории, приобретено медоборудование, транспорт. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» обустроен сквер в Михайловке.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании актива Марксовского муниципального района

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Олег Алексеев

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«Марксовский район является лидером по производству молока в регионе: произведено 80,3 тысяч тонн. Аграрии получили порядка 457 млн рублей государственной поддержки», – подчеркнул Олег Алексеев.

Благодарственным письмом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие АПК Саратовской области» награжден коллектив племзавода «Трудовой». Сенатор вручил награду основателюпредприятия Сырему Байзульдинову.

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