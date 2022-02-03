Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев – знаменосцы российской сборной на Играх в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

В пятницу, 4 февраля, в Пекине (КНР) состоится открытие ХХIV Олимпийских зимних игр. Знаменосцами команды Олимпийского комитета России (ОКР) на торжественном параде стран станут конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Всего в параде от российской сборной примут участие 80 человек.

32-летняя Ольга Фаткулина – заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Игр в Сочи, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Ольга родом из Челябинска, в составе российской олимпийской сборной представляет Челябинскую область, тренируется на базе МБУ СШОР по конькобежному спорту им. Л.П. Скобликовой, ее тренер – заслуженный тренер России Светлана Михайловна Журавлева.

34-летний Вадим Шипачев – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане и чемпион мира. Вадим родом из Череповца, в составе российской олимпийской сборной представляет Москву.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях планируется участие около 3000 спортсменов, представляющих 90 национальных олимпийских комитетов. Будет разыграно 109 комплектов медалей в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по всем видам спорта.

Фото: Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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