Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#ЦНИИмаш03.02.2022 08:24

Новый ГОСТ для космического производства

В России утверждён госстандарт, разработанный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Созданный железногорскими спутникостроителями стандарт является первым в России нормативным документом, в котором представлена методология обеспечения стойкости космических аппаратов к воздействию техногенных факторов.

Документ, в основу которого лёг многолетний опыт «решетнёвцев» по обеспечению качества космической техники, получил положительное экспертное заключение и введён в действие приказом Росстандарта. Ранее он прошёл все стадии согласования с организациями Роскосмоса и был принят заказчиком Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения (ЦНИИмаш, входит в Роскосмос).

ГОСТ содержит восемь разделов и такое же количество приложений. В них описаны физические процессы воздействия техногенных факторов на космический аппарат, определён перечень оборудования спутника, критичного к воздействию техногенных факторов, представлены методы моделирования воздействия этих факторов.

Новый госстандарт вступит в силу с 1 июля 2022 года. После этого его можно будет использовать на предприятиях ракетно-космической промышленности.

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