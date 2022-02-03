Source: Russia Federal Space

#Роскосмос03.02.2022 11:25

На предприятиях Роскосмоса внедряется единая система оплаты труда

На предприятиях ракетно-космической отрасли (РКО), входящих в Госкорпорацию «Роскосмос», реализуется проект «Разработка и внедрение единой системы оплаты труда (ЕСОТ)». Соответствующее решение было принято правлением Госкорпорации.

По поручению генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина был подготовлен ряд мер, направленных на достижение стратегически важной цели — перейти от разнородных, исторически сложившихся в отрасли систем оплаты труда на унифицированные условия оплаты труда с помощью внедрения единых отраслевых стандартов.

Важно отметить, что переход на новую систему оплаты труда не предполагает снижения установленной работникам заработной платы на предприятиях.

Единая система оплаты труда создает условия для повышения мотивации и личной эффективности сотрудников, а также для снижения субъективного влияния руководителя на уровень заработной платы работника. Внедрение единой системы оплаты труда поможет обеспечить более высокую зарплату тем сотрудникам, которые вносят наибольший вклад в создание конечного продукта.

В мировой практике единая система оплаты труда является мощным стимулом для развития организаций. В России подобная система оплаты труда внедрена на предприятиях Госкорпорации «Росатом», в Сбербанке, Газпроме и др. компаниях.

К настоящему моменту более 40 предприятий Роскосмоса находятся на этапе внедрения этой системы. Она уже реализована в АО «ЦЭНКИ» и АО «Организация «Агат».

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