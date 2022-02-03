На портале Спортинфо.рф Минспорт России запустил проект о российских олимпийцах в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Завтра, 4 февраля, в Пекине (Китай) состоится официальное открытие XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года. Министерство спорта Российской Федерации разработало специальный проект Спортинфо.рф – сайт-карту о российских олимпийцах.

Портал Спортинфо.рф рассказывает о спортсменах, представляющих нашу страну на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх в Пекине. Болельщики нашей сборной смогут найти на сайте информацию обо всех российских олимпийцах в Пекине. На интерактивной карте каждый регион отмечен специальным значком. При наведении на геоточку можно увидеть спортсменов, которые там родились или выступают за этот регион, а также перейти в карточки спортсменов с подробной информацией о них.

Предварительно спортсмены заполнили специальную анкету, в которой поделились интересной информацией о себе. Олимпийцы рассказали, как начинался их путь к большому спорту, какие победы они считают самыми значимыми в своей карьере, чем они занимаются в свободное от тренировок и соревнований время. Также на сайте можно будет узнать расписание предстоящих соревнований, чтобы поболеть за наших спортсменов.

XXIV Олимпийские зимние игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях планируется участие около 3000 спортсменов, представляющих 90 национальных олимпийских комитетов. Будет разыграно 109 комплектов медалей в следующих видах спорта: биатлон, бобслей (в т.ч. скелетон), горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт (в т.ч. шорт-трек), лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по всем видам спорта.

В составе олимпийской сборной России 213 спортсменов (109 мужчин – 51% и 104 женщины – 49%). Самым юным олимпийцам – по 15 лет – это фигуристка Камила Валиева и фристайлистка Александра Глазкова. Самым старшим спортсменом является 37-летний горнолыжник Александр Хорошилов. Самое большое количество спортсменов в возрасте 26 лет (24 человека).

Среди федеральных округов, представленных российскими спортсменами на Играх-2022, наибольшее представительство имеет Центральный федеральный округ – 87 человек (36,4%). 39 спортсменов (16,3%) представляют Северо-Западный федеральный округ, 38 (15,9%) – Приволжский федеральный округ, 29 (12,1%) – Сибирский федеральный округ, 25 (10,5%) – Уральский федеральный округ, 15 (6,3%) – Южный федеральный округ, 6 (2,5%) – Дальневосточный федеральный округ.

Среди 34-х регионов, представленных российскими спортсменами на Играх-2022, наибольшее представительство у Москвы (42 спортсмена), Московской области (31) и Санкт-Петербурга (27). Далее следуют Красноярский край (19), Краснодарский край (16), Челябинская область (12), Нижегородская область, Республика Башкортостан, Ярославская область (по 11), Пермский край (9), Республика Татарстан (8), Свердловская область, Кемеровская область (по 5), Архангельская область, Камчатский край, Омская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Новосибирская область (по 4), Ленинградская область (3), Алтайский край, Вологодская область, Магаданская область, Мурманская область, Республика Коми, Удмуртская Республика (по 2), Орловская область, Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, Ненецкий автономный округ, Пензенская область, Сахалинская область, Тверская область (по 1). Здесь учтены регионы, которые спортсмены представляют как в основном, так и в параллельном зачётах.

В составе олимпийской команды 62 спортсмена (29,1%) имеют звание «Заслуженный мастер спорта», 72 (33,8%) – «Мастер спорта международного класса», 55 (26,3%) – «Мастер спорта», 22 (10,3%) – кандидаты в мастера спорта, 1 (0,5%) имеет первый спортивный разряд.

Спортинфо.рф был создан в преддверии Игр XXXII Олимпиады в Токио (Япония) Проект был высоко оценен экспертами в области физической культуры и спорта и будет развиваться как портал о спортсменах спорта высших достижений.

Пресс-служба Минспорта России

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