К. Косачев: Иностранные студенты, получившие образование в России, становятся послами мира и дружбы

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ обратился с приветственным словом к участникам «круглого стола» в Российском университете дружбы народов.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил перед участниками «круглого стола» «Студенты и выпускники РУДН – послы мира и дружбы».

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Это мероприятие посвящено празднованию 62-й годовщины со дня основания Российского университета дружбы народов. Его участниками в онлайн-формате стали представители Министерства науки и высшего образования РФ, дипломатических миссий стран Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Европы и Латинской Америки.

Константин Косачев выразил благодарность руководству Университета за работу, которую они проводят для того, чтобы иностранные студенты могли получить качественное образование в России.

Совет Федерации предпринимает шаги, в том числе и в законодательной сфере, для того, чтобы студенты из других стран могли получить образование в России, а также совмещать учебу с работой

Сенатор отметил, что Совет Федерации предпринимает шаги, в том числе и в законодательной сфере, для того, чтобы студенты из других стран могли получить образование в России, а также совмещать учебу с работой.

«Более полутора миллионов выпускников российских и советских вузов работают в более чем в ста шестидесяти странах. Эти люди не только вернулись на свою родину с очень полезным для них лично образованием, но еще и вносят свой вклад в то, чтобы отношения их стран с Россией были максимально дружескими и взаимовыгодными», — подчеркнул Константин Косачев.

С приветственным словом к участникам «круглого стола» обратились ректор РУДН Олег Ястребов, директор Международного молодежного центра Константин Козлов. Были заслушаны выступления представителей дипломатического корпуса.

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