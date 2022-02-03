И. Святенко ответила на социальные вопросы москвичей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с жителями Юго-Восточного и Северного округов столицы.

В рамках региональной тематической недели по вопросам социальной поддержки граждан, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела встречу в формате видеоконференции с жителями Юго-Восточного и Северного округов столицы.

Среди вопросов, которые задавали сенатору, стали продление срока действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 граждан старшего возраста, зачисление ребенка в первый класс в одну из школ Юго-Восточного округа, запись к узкопрофильному специалисту в рамках программы ОМС, а также получение гражданами старшего возраста адресной помощи в виде социальных сертификатов.

Инна Святенко рассказала, что Правительством Москвы уже принято решение о продлении выдачи подарочных наборов «С заботой о каждом».

«Граждане в возрасте старше 65 лет, которые до 31 марта пройдут вакцинацию (ревакцинацию), получат подарочные наборы либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Получить подарок можно будет до 1 июня 2022 года», — пояснила Инна Святенко.

Сенатор также проконсультировала по вопросу зачисления ребенка в школу не по месту регистрации. «В связи с тем, что мама хочет, чтобы ребенок в 2023 году пошёл в начальную школу в другой образовательный комплекс, необходимо будет подавать электронное заявление на портале мос.ру. При подаче электронного заявления нужно указать три школы: одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, две другие — по выбору. Сначала зачисляют детей, которые зарегистрированы в прикрепленных к школе районах, а затем, если есть свободные места, — детей, зарегистрированных в районах, не прикрепленных к школе. Но мы договорились с мамой, что вернемся к этому вопросу в следующем году. В начальной школе важен преподаватель, и, возможно они найдут подходящего для них учителя в своем образовательном комплексе», — сказала Инна Святенко.

Инна Святенко

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Инна Святенко

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Инна Святенко провела встречу в формате видеоконференции с жителями Юго-Восточного и Северного округов столицы

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Инна Святенко

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Жительница Юго-Восточного округа сообщила о том, что некоторые пенсионеры не в полной мере проинформированы о процедурах оформления мер социальной поддержки, в частности, социального сертификата.

Инна Святенко отметила, что социальный сертификат является формой адресной помощи нуждающимся. То есть, выделяется не всем льготным категориям граждан, а именно тем, кому она действительно нужна в данный момент. Для оформления этого инструмента поддержки необходимо, чтобы гражданин предоставил ряд документов, после чего специальная комиссия проанализирует полученные сведения и примет решение о том, какая именно адресная поддержка поможет в данной трудной жизненной ситуации.

Сенатор сообщила, что направит письмо в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы с просьбой более подробно рассказывать гражданам о процедурах получения определённых видов соцподдержки, которые предоставляются в столице.

«Социальные работники могут оказывать не только информационную, но и психологическую помощь. Гражданин, который обратился за помощью, должен чувствовать, что ему готовы и хотят помочь», — добавила сенатор.

«Именно такие тематические приёмы позволяют корректировать региональные программы, совершенствовать механизмы предоставления мер социальной поддержки и, конечно, помогают людям более детально разобраться в оформлении и получении помощи от государства, которая им положена по статусу», — сказала Инна Святенко.

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