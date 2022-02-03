Информация Оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Играх-2022

Source: Russia Ministry of Sport

По состоянию на 3 февраля в Пекине находятся 360 спортсменов, тренеров и специалистов по биатлону, конькобежному спорту, хоккею, санному спорту, фигурному катанию на коньках, фристайлу, лыжным гонкам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею, горнолыжному спорту и лыжному двоеборью.

На тренировочных мероприятиях заключительного этапа подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к Олимпийским зимним играм находятся 87 человек (46 спортсменов, 41 тренер и специалист), из них 72 человека (40 спортсменов, 32 тренера и специалиста) на территории Российской Федерации, 15 человек (6 спортсменов, 9 тренеров и специалистов) за рубежом.

Завтра, 4 февраля, запланирован вылет в Пекин части сборной команды по горнолыжному спорту, а также части команды по лыжным гонкам. Спортсмены проходили заключительный этап подготовки к Играм-2022 за рубежом.

7 февраля в столицу Китая запланировано прибытие сборной команды по кёрлингу, которая проводила заключительные сборы в Новосибирске. Также в Пекин ожидается приезд фристайлистов (акробатика), горнолыжников и бобслеистов.

Оперативный Штаб по подготовке и участию российских спортсменов в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китайская Народная Республика) работает в режиме 24/7 и оперативно решает вопросы, связанные с подготовкой и участием российских спортсменов в Играх-2022.

В состав Оперативного штаба входят представители Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Пресс-служба Минспорта России

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