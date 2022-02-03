В России создана Студенческая лига танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

Source: Russia Ministry of Sport

Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла совместно с Российским студенческим спортивным союзом при поддержке Министерства спорта Российской Федерации учредили Ассоциацию «Студенческая лига танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».

«Создание первой в России Студенческой спортивной лиги танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла является результатом активного развития студенческого спортивного движения в нашей стране. Красота танцевальных видов спорта дополняется динамичностью и энергичностью студенческого сообщества и тем самым создаёт уникальное направление, популярное и развиваемое в молодёжной среде. Работа этой студенческой лиги станет ещё одним уверенным шагом, способствующим достижению национальной цели по вовлечению 70% граждан в систематические занятия физической культурой и спортом», – отметил заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Основными направлениями деятельности Лиги являются популяризация и развитие танцевального вида спорта и акробатического рок-н-ролла среди студентов высших учебных заведений, оказание помощи образовательным учреждениям в проведении физкультурных и спортивных мероприятий по данным видам спорта, повышение тренерской квалификации, а также подготовка резерва по танцевальному спорту и акробатического рок-н-ролла. Также планируется развитие международных связей в данных направлениях.

«Создание лиги позволит нам вывести направления «танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл» на новый уровень развития. Это также поможет нам в развитии профессионального спорта, который уже давно полюбился в нашей стране. Одним из важнейших приоритетов на сегодняшний день является включение данных дисциплин в программу Универсиады. Для занятий не требуется специализированного оборудования, достаточно только наличие спортивных площадок, что делает эти направления доступными для молодёжи», – заявила президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

На сегодняшний день спортсмены по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу занимают высшие строчки мировых рейтингов и являются победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы.

Пресс-служба Минспорта России

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