В. Полетаев принял участие в совещании, посвященном соблюдению прав и законных интересов инвесторов

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие организовано Прокуратурой Республики Алтай по итогам мониторинга хода реализации инвестиционных проектов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай в ходе работы в регионе принял участие в совещании с инвесторами Республики Алтай.

Проведение мероприятия инициировано Прокуратурой Республики Алтай после проведенного мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Прокуратура Республики Алтай оперативно реагирует на обращения предпринимателей. В прошлом году восстановлены права порядка 2600 хозяйствующих субъектов

В режиме видеоконференции предприниматели задавали интересующие их вопросы, озвучивали существующие проблемы при реализации инвестпроектов.

Владимир Полетаев в ходе работы в регионе принял участие в совещании с инвесторами Республики Алтай

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Владимир Полетаев в ходе работы в регионе принял участие в совещании с инвесторами Республики Алтай

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Владимир Полетаев в ходе работы в регионе принял участие в совещании с инвесторами Республики Алтай

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«Прокуратура Республики Алтай оперативно реагирует на обращения предпринимателей. В прошлом году восстановлены права порядка 2600 хозяйствующих субъектов. Озвученные инвесторами вопросы будут тщательно проработаны, а при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказал Владимир Полетаев.

Сенатор напомнил, что для получения инвесторами господдержки необходимо вложить в проект не менее 100 млн руб., а в проект в сфере АПК — 50 млн руб.

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