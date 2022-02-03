Встреча с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Source: President of Russia – Kremlin

В мероприятии принимают участие представители региональных отделений, генерального и координационного советов «Деловой России», в числе которых владельцы крупнейших российских компаний и члены экспертного сообщества.

В повестке встречи – вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Очень рад нашей новой встрече с «Деловой Россией» – это одно из ведущих бизнес-объединений в стране.

Вначале хотел бы поздравить всех вас, всю организацию с замечательной датой: в декабре «Деловой России» исполнилось 20 лет. Это произошло после нашей встречи в 2001 году, а 10 декабря [2001 года] она была зарегистрирована Минюстом.

За эти годы ваше объединение, движение, можно сказать, объединило средний активно развивающийся несырьевой бизнес практически во всех отраслях и секторах отечественной экономики. Открылись отделения в каждом субъекте Российской Федерации, и коллеги из регионов сегодня с нами также на связи, они здесь у нас на экране, участвуют в нашей встрече.

Такое широкое представительство и глубокое понимание проблем предпринимателей позволяет «Деловой России», что называется, по существу, предельно конкретно обсуждать вопросы экономической, законодательной, а также бизнес-повестки, вести конструктивный, партнёрский диалог с органами власти, причём на всех уровнях.

Считаю такую обратную связь крайне важной и, более того, необходимой для нашей совместной эффективной работы как для выработки стратегических решений по развитию российской экономики и улучшению инвестклимата, так и для подготовки оперативных мер поддержки бизнеса, которые, например, принимались при участии «Деловой России» и других объединений два года назад да и в последнее время тоже: в начале эпидемии коронавируса и по мере борьбы с ней в ходе всех этих мероприятий.

Знаю, что в центре внимания «Деловой России» находится улучшение условий для ведения бизнеса и запуска новых предпринимательских инициатив, для создания современных рабочих мест, производств. Мы это постоянно обсуждаем и на личных встречах. Это в том числе совершенствование нормативного регулирования, поддержка инвестиций, развитие инфраструктуры, цифровизация и так далее – у нас в повестке дня много вопросов.

Уверен, у вас есть конкретные предложения по всем этим темам, основанные на реальной практике, – так, как это было всегда, – в этом, собственно говоря, и смысл постоянного взаимодействия всех уровней власти и представителей бизнеса, которые работают в самых разных объединениях.

Рассчитываю, что по итогам нашей сегодняшней встречи тоже будут приняты определённые эффективные решения, важные для всех российских предпринимателей.

У нас сегодня на связи не только участники вашего движения, объединения, но и мои коллеги из Правительства Российской Федерации, они тоже выведены на экран. Мы все в вашем распоряжении. И ваш покорный слуга, я тоже постараюсь ответить на возможные вопросы и сформулировать свою позицию. Но, как правило, на таких встречах звучат очень конкретные вопросы, очень специальные, я бы сказал, поэтому я буду обращаться и к помощи своих коллег из Правительства. Вы видите, они тоже здесь на экране.

Пожалуйста, давайте начнём работать. Прошу.

Продолжение следует.

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