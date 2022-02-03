А. Новьюхов обсудил вопросы совершенствования порядка регистрации общин и НКО коренных малочисленных народов Севера

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с руководителем территориального Управления Министерства юстиции РФ в Югре.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александр Новьюхов НовьюховАлександр Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в рабочей встрече с руководителем территориального Управления Министерства юстиции Российской Федерации Верой Сидоровой.

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«Основной темой встречи стало обсуждение порядка регистрации некоммерческих организаций и общин коренных малочисленных народов Севера», — сообщил сенатор.

По его словам, в настоящее время процедура регистрации новых НКО вызывает определенные трудности. Как результат – организации коренных народов лишаются возможности получить грантовую поддержку на реализацию своих проектов.

«В ходе встречи отмечено, что деятельность Центра гражданских инициатив Югры, который оказывает методическое сопровождение при регистрации некоммерческих организаций, направлена на изменение сложившейся ситуации», — сказал Александр Новьюхов.

«В регионе нынешняя практика поддержки некоммерческого сектора экономики, по сути, уникальна. Без поддержки территориального Управления Минюста таких результатов добиться было бы крайне сложно. Уверен, что конструктивное взаимодействие с ведомством продолжит приносить хорошие результаты и в дальнейшем», — заключил Александр Новьюхов.

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