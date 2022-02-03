А. Кислов: Более 1 млрд рублей получили аграрии Приволжского федерального округа в порядке компенсации ущерба от ЧС

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в семинаре-совещании по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области принял участие в семинаре-совещании по проблемам развития в Приволжском федеральном округе сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.

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Сенатор подчеркнул, что Совет Федерации уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса страны, который сегодня можно считать основным звеном российской экономики. За последние годы Россия добилась ощутимых результатов в области наращивания объемов производства и расширения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем сельскохозяйственное производство часто зависит не только от усилий агропроизводителей, но и от погодных условий.

Совет Федерации уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса страны, который сегодня можно считать основным звеном российской экономики

Как отметил парламентарий, в случае природных катаклизмов бессильны даже самые передовые технологии. В таких случаях выход один — агрострахование с государственной поддержкой, которое должно стать мерой, обеспечивающей стабильность всего сельскохозяйственного производства страны.

Андрей Кислов указал, что режим ЧС в связи с существенными неблагоприятными агроклиматическими условиями в Приволжском федеральном округе (ПФО) объявлялся ежегодно за последние 10 лет. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2021 году ущерб, нанесенный АПК в связи с ЧС, в частности засухой в Приволжском и Уральском федеральных округах составил 8 миллиардов рублей. По данным Национального союза агростраховщиков за 2021 год выплаты из бюджета хозяйствам ПФО в порядке компенсации ущерба АПК составили свыше 1 миллиарда рублей.

Также сенатор отметил, что в Приволжском федеральном округе размер застрахованной площади увеличился: в 2021 году он составил 1 млн 554 тыс. га, что на 24 процента больше, чем годом ранее, застрахованное поголовье составляет 1,8 млн условных голов животных, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Андрей Кислов

Говоря об особенностях развития страховой защиты для АПК Приволжского федерального округа, сенатор отметил необходимость повышения доступности страхования с господдержкой и усиления работы региональных органов АПК по организации сельскохозяйственного страхования.

В ходе серии семинаров-совещаний обсуждались практические аспекты страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой с учетом изменения законодательства в 2021 году в Приволжском федеральном округе. Первый семинар этого цикла состоялся 2 декабря 2021 года в Южном федеральном округе, второй – 9 декабря в Северо-Кавказском, и третий – 16 декабря в Центральном Федеральном округе.

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