Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ02.02.2022 13:08

ЦЭНКИ принимает участие в пилотном проекте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») принимает участие в пилотном проекте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по привлечению граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в сфере строительства.

В рамках реализации проекта в Ташкенте были проведены переговоры, по итогам которых ЦЭНКИ и Агентство трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан заключили соглашение. Достигнутые договоренности предусматривают привлечение граждан Узбекистана из числа квалифицированных рабочих строительных специальностей к работам на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры космограда Циолковский. Конкурсные отборы среди строителей уже прошли в нескольких регионах Узбекистана.

В структуре ЦЭНКИ создан и действует Центр инжиниринга и управления строительством, подразделения которого будут дополнительно усилены новыми квалифицированными рабочими для быстрого и качественного возведения домов для служащих космодрома Восточный и членов их семей.

Напомним, что пилотный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 6 октября 2021 года № 1694) направлен на оптимизацию механизма ввоза в Россию трудовых мигрантов, квалификационный отбор специалистов с учетом заявленной потребности работодателей, а также проведение процедур, необходимых для прибытия и работы иностранных граждан на территории Российской Федерации.

MIL OSI