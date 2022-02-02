С. Мартынов провел в Марий Эл ряд встреч с представителями трудовых коллективов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с ситуацией в социальной и промышленной сферах.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в рамках рабочей поездки в регион посетил Сернурский район.

Сенатор вместе с депутатом Государственного Собрания Марий Эл Владимиром Кожановым провел ряд встреч с представителями трудовых коллективов муниципалитета, ознакомился с ситуацией в социальной и промышленной сферах района.

Парламентарий побывал в средней школе №1 им. Героя Советского Союза А.М. Яналова и встретился с ее директором Ириной Заболотских.

Школа, в которой обучаются 644 ребенка, а учебный процесс организуют более 40 педагогов, является просторной, грамотно спланированной, дети здесь традиционно учатся в одну смену

По словам сенатора, в минувшем году в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 – 2025 годы в здании школы был проведен капитальный ремонт, на который из бюджета были выделены средства в размере 40,6 млн руб. Работы были выполнены качественно и в срок.

Сергей Мартынов в рамках рабочей поездки в регион посетил среднюю школу №1 им. Героя Советского Союза А.М. Яналова

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Сергей Мартынов в рамках рабочей поездки в регион посетил среднюю школу №1 им. Героя Советского Союза А.М. Яналова

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Сергей Мартынов в рамках рабочей поездки в регион посетил среднюю школу №1 им. Героя Советского Союза А.М. Яналова

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Сергей Мартынов в рамках рабочей поездки в регион посетил среднюю школу №1 им. Героя Советского Союза А.М. Яналова

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Сергей Мартынов в рамках рабочей поездки в регион посетил среднюю школу №1 им. Героя Советского Союза А.М. Яналова

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«Школа, в которой обучаются 644 ребенка, а учебный процесс организуют более 40 педагогов, является просторной, грамотно спланированной, дети здесь традиционно учатся в одну смену», — рассказал сенатор.

Сергей Мартынов также отметил уникальность Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Здесь дети получают новые навыки, работая с компьютером, осваивают современное 3D-моделирование.

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