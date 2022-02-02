С. Березкин обсудил проблемы в сфере обращения с ТКО в Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе ведется активное расширение инфраструктуры сбора отходов, отметил сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области провел онлайн-совещание с руководством регионального оператора на тему обращения с твердыми коммунальными отходами.

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«По данным единого регионального оператора по обращению с ТКО, в Ярославской области сегодня 100 процентов населения региона охвачено системой сбора отходов, при этом 55,1 процента собранных отходов направляется на переработку. Это превышает показатели, установленные для региона паспортом федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», — рассказал сенатор.

По его словам, в регионе ведется активное расширение инфраструктуры для сбора отходов от населения. В настоящее время в Ярославской области оборудовано более 5 тыс. контейнерных площадок в жилищном фонде, на которых установлено более 14 тыс. единиц контейнеров и бункеров. Кроме того, ведется работа по установке контейнеров для раздельного сбора мусора в муниципалитетах области. Всего установлено более 700 подобных контейнеров. Также в регионе оборудовано более 200 пунктов сбора использованных батареек, которые позволили утилизировать свыше 25 тонн подобных опасных отходов.

«Ярославская область заняла второе место в «Зеленом рейтинге» ППК РЭО для субъектов РФ и пятое место среди регионов России по внедрению раздельного сбора отходов с охватом более 60%», — подчеркнул Сергей Березкин.

«Вместе с тем, остается ряд нерешенных проблем, с которыми обращаются жители области. В частности, поступают многочисленные обращения граждан по вопросу перерасчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам жилых помещений при отсутствии в них постоянно и временно проживающих граждан. В данный момент нормы законодательства не содержат механизма перерасчета платы за услугу по обращению с ТКО потребителям, имеющим в собственности помещения, не используемые для проживания. Таким образом, отсутствие лиц по месту нахождения принадлежащего им на праве собственности помещения по причине постоянного проживания по другому адресу не снимает с них обязанности по оплате услуги по обращению с ТКО. Другими проблемами являются отнесение к ТКО растительных отходов (веток, листвы, древесных остатков), вывоз крупногабаритного мусора. Все эти вопросы требуют более детальной регламентации», — отметил сенатор.

Парламентарий выразил надежду, что эти и другие вопросы найдут свое конструктивное обсуждение в предстоящей встрече сенаторов с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым и в рамках «правительственного часа».

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