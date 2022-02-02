Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Гвианский космический центр#OneWeb02.02.2022 15:31

Стартовый комплекс «Союз» в Гвиане готовят к запуску космических аппаратов OneWeb

На комплексе запуска «Союз» в Гвианском космическом центре специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») ведут подготовку систем и агрегатов комплекта технологического оборудования стартового комплекса для приёма ракеты-носителя. Сотрудники ЦЭНКИ также проводят заключительные операции по проверке всех коммуникаций, в том числе системы термостатирования.

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» в составе трех ступеней собрана в монтажно-испытательном корпусе, завершаются ее электрические испытания и проверки аппаратуры безопасности, проводимые специалистами Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») совместно с Arianespace.

Космические аппараты OneWeb находятся в сооружении S3B, где завершаются работы по установке их на диспенсер. Разгонный блок «Фрегат-М» после заправки компонентами ракетного топлива был доставлен для проведения сборки космической головной части 1 февраля 2022 года.

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическими аппаратами OneWeb запланирован на 10 февраля в 21:09 по московскому времени.

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