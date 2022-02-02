Сенаторы обеспокоены низкой эффективностью исполнения закона о «спортивном» социальном налоговом вычете

Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет СФ подробно рассмотрел проблемы, возникающие при реализации данного документа.

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание «круглого стола» на тему «Текущее состояние и перспективы реализации социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Нормативно-правовой аспект». Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

С 2022 года россияне могут получать социальный налоговый вычет за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги

С 2022 года россияне могут получать социальный налоговый вычет за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций, напомнил сенатор.

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Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности компании, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Сенаторы обеспокоены данными мониторинга, которые показывают, что из более чем 19 тысяч физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей в реестр Министерства спорта вошли 3880. По мнению парламентариев, на данный момент из‑за недостаточно высокой информированности субъектов Федерации от ряда регионов не заявлено ни одной организации для включения в реестр. «На сегодняшний день нормативная база для налогового вычета есть, весь процесс полностью регламентирован, но закон не работает должным образом. Необходимо установить причины и определить направления их устранения», — заявил Мохмад Ахмадов.

Сенатор также выступил с предложением через полгода скорректировать реестр Минспорта, содержащий список физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, чтобы все желающие субъекты успели подать документы для включения в реестр.

Председатель Комитета СФ Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы выразила уверенность в том, что кэшбэк за фитнес должен быть эффективным и массовым, чтобы каждый гражданин, который занимается спортом, имел возможность подать в следующем году заявление на налоговый вычет за занятия спортом за 2022 год. По словам сенатора, многие регионы проанализировали списки организаций, и это позволило выявить моменты, требующие корректировки.

«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по социальной политике

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«Например, в Москве не все сети, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, попали в перечень организаций, для участия в программе кэшбэка. Планирую более детально разобраться в ситуации, чтобы в каждом из 125 районов столицы были такие спортивно-оздоровительные организации, которые могут предоставить возможность гражданам оформить налоговый вычет», — заявила Инна Святенко.

Парламентарий указала на необходимость информирования граждан о том, какие организации вошли в список и как оформить этот социальный налоговый вычет. По мнению Инны Святенко, это позволит привлечь еще больше тех, кто хочет заниматься физкультурой, мотивировать людей к здоровому образу жизни.

«Только в этом случае люди смогут положительно отозваться и об идее такого кэшбэка за занятия спортом, и о ее реализации», — отметила Инна Святенко.

В ходе заседания было принято решение о необходимости доработать нормативно-правовую базу, рассмотреть возможность включения нескольких кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Сенаторы совместно с профильными министерствами и регионами продолжит работу по подготовке документов, которые позволят организациям войти в реестр, а гражданам воспользоваться социальным вычетом.

В заседании «круглого стола» также приняли участие заместитель начальника Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Алексей Кулаковский, первый заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия сенаторы РФ Мухарбек Барахоев, БарахоевМухарбек Ойбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Анастасия Жукова, ЖуковаАнастасия Геннадьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чукотского автономного округа Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представители федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества.

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