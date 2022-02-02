Промышленное производство в 2021 году

Source: Russian Federation State Statistics Service

Выпуск продуктов питания в декабре 2021 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Тем не менее, по сравнению с ноябрем 2021 года пищевая промышленность показала снижение объемов производства на 0,3%.

Всего за 2021 год выпущено продукции на 3,2% больше, чем за январь–декабрь 2020 года.

Выпуск хлебобулочных изделий увеличился по сравнению с ноябрем 2021 года, а производство муки и макаронных изделий выросло по сравнению с декабрем 2020 года.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 751 тыс. т, что на 5,0% больше, чем в декабре 2020 года, и на 1,1% больше, чем в ноябре 2021 года. За двенадцать месяцев 2021 г. ее выпуск снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 8,2 млн т.

Выпуск макаронных изделий в декабре составил 126 тыс. т, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 1,3% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 450 тыс. т, что на 1,1% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 3,8% больше, чем в ноябре 2021 года. В целом за двенадцать месяцев 2021 года их произведено 5,2 млн т, что на 2,8% меньше, чем за январь-декабрь 2020 года.

Производство риса составило 55,6 тыс. т, что на 5,2% больше, чем в декабре 2020 года, и на 13,6% больше, чем в ноябре 2021 года. Гречки – 46,0 тыс. т, что на 35,7% больше, чем в декабре 2020 года, но на 2,8% меньше, чем в ноябре 2021 года (за двенадцать месяцев 2021 года произведено 430 тыс. т. гречки, что на 1,7% меньше, чем за январь-декабрь 2020 года).

Производство рафинированных и нерафинированных масел, а также их фракций в 2021 году снизилось.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в декабре изготовлено 551 тыс. т, что на 4,6% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 2,6% больше, чем в ноябре 2021 года. Всего за двенадцать месяцев 2021 года его произведено 5,1 млн т., что на 15,7% меньше, чем за январь–декабрь 2020 года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций изготовлено 241 тыс. т, что на 12,7% больше, чем в декабре 2020 года, но на 6,9% меньше, чем в ноябре 2021 года. Всего за двенадцать месяцев 2021 года его произведено 2,3 млн т, что на 12,1% меньше, чем за январь–декабрь 2020 года.

Растет выпуск сахара и шоколадных изделий, как по сравнению с декабрем 2020 года, так и за 12 месяцев 2021 года в целом.

Белого свекловичного сахара в декабре изготовлено 893 тыс. т, что на 35,0% больше, чем в декабре 2020 года, но на 39,5 % меньше, чем в ноябре 2021 года. За двенадцать месяцев 2021 года его произведено 5,9 млн т, что на 1,8% больше, чем за январь–декабрь 2020 года.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 186 тыс. т, что на 19,3% больше, чем в декабре 2020 года, и на 9,5% меньше, чем в ноябре 2021 года. За двенадцать месяцев 2021 года всего произведено 2,0 млн т, что на 9,1% больше аналогичного периода 2020 года.

Выросло производства молочной продукции.

Молока выпущено 480 тыс. т, что на 1,1% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 1,4% больше, чем в ноябре 2021 года. Производство молока за двенадцать месяцев 2021 года составило 5,6 млн т, что на 0,5% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Масла сливочного произведено 22,8 тыс. т, что на 2,7% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 8,6% больше, чем в ноябре 2021 года. За двенадцать месяцев 2021 года его выпущено 273 тыс. т, что на 1,7% меньше, чем за январь–декабрь 2020 года.

Сметаны изготовлено 44,5 тыс. т, что на 4,3% больше объемов производства декабря 2020 года, и на 0,3% больше ноября 2021 года. Творога – 39,2 тыс. т (на 3,1% меньше, чем в декабре 2020 года, и на 6,2% меньше, чем в ноябре 2021 года). Сыров – 54,4 тыс. т (рост к декабрю 2020 года составил (+)10,8%, к ноябрю 2021 года – (+)4,4%).

Увеличилось производство мяса и некоторых видов мясной продукции

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 290 тыс. т, что на 4,5% больше, чем в декабре 2020 года, и на 5,1% больше, чем в ноябре 2021 года. За двенадцать месяцев 2021 года производство составило 3,1 млн т, что на 0,6% выше, чем за двенадцать месяцев прошлого года.

Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 261 тыс. т, что на 4,0% больше, чем в декабре 2020 года, и на 5,9% больше, чем в ноябре 2021 года. Говядины и телятины – 27,6 тыс. т, что на 10,1% больше, чем в декабре 2020 года, но на 2,1% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Охлажденного мяса птицы произведено 292 тыс. т, что на 6,8% больше, чем в декабре 2020 года, и на 7,3% больше, чем в ноябре 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено 136 тыс. т, что на 0,3% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 4,2% больше, чем в ноябре 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 384 тыс. т, что на 2,7% больше, чем в декабре 2020 года, и на 7,1% больше, чем в ноябре 2021 года. Всего за двенадцать месяцев 2021 года их изготовлено 4,3 млн т, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Рост производства рыбной продукции

Мороженой рыбы в декабре произведено 244 тыс. т, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 2,4% меньше, чем в ноябре 2021 года. За двенадцать месяцев 2021 года ее изготовлено 3,0 млн т., что на 1,4% меньше, чем в январе–декабре 2020 года.

Филе рыбного мороженого выпущено 24,6 тыс. т, что больше показателей декабря 2020 года и ноября 2021 года на 59,1% и 29,7% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе – 457 т, что на 35,6% больше, чем в декабре 2020 года, и на 20,3% больше, чем в ноябре 2021 года.

Рыбных консервов произведено 60,3 млн условных банок, что выше показателя декабря 2020 года на 30,1 %, и выше ноября 2021 года на 1,4%.

Рыбных пресервов выпущено 28,4 млн условных банок, что выше показателей декабря 2020 года и ноября 2021 года – на 15,0% и 4,9% соответственно.

Выпуск напитков и алкогольной продукции

Минеральной природной питьевой воды розлито 0,4 млрд полулитров, что ниже показателей декабря 2020 года и ноября 2021 года на 16,9% и 36,2% соответственно. Питьевой воды, в том числе газированной, розлито 0,8 млрд полулитров, что меньше, чем в декабре 2020 года на 4,4%, но на 8,3% больше, чем в ноябре 2021 года. Пива – 64,4 млн декалитров, что выше показателей декабря 2020 года и ноября 2021 года на 1,3% и 2,6% соответственно.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки выросло до 9,3 млн декалитров, что на 17,9% больше объемов декабря 2020 года, коньяка – до 855 тыс. декалитров (рост по сравнению с декабрем 2020 года – (+)8,5%), вин – до 2,6 млн декалитров (рост по сравнению с декабрем 2020 года – (+)17,3%).

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