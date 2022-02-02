Поздравление буддистам России

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении Президента, в частности, говорится:

«Этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и многовековым историческим, культурным традициям.

В этот праздничный день хочу поблагодарить буддийскую общину России за большой вклад в просвещение и благотворительность, упрочение нравственных основ общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к высоким принципам морали, сохранение семейных, традиционных ценностей. И конечно, глубокой признательности заслуживает ваше активное содействие в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Пусть Новый год принесёт в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания».

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