Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика02.02.2022 16:25

Первый условный экипаж завершил тренировки в лесу

Кандидаты в космонавты Арутюн Кивирян, Александр Колябин и Сергей Тетерятников успешно справились с задачами в ходе тренировки по действиям экипажа при посадке в лесисто-болотистой местности зимой. Напомним, что к испытаниям они приступили 31 января 2022 года и провели под открытым небом почти двое суток.

Подводя предварительные итоги тренировки, начальник отдела экстремальных видов подготовки космонавтов ЦПК Анатолий Забрусков подчеркнул, что погодные условия осложнили ситуацию. В частности, из-за обилия снега и сырости участники тренировки тратили много сил на сбор дров и разжигание костра, но в итоге достойно прошли все испытания.

В реальности ждать спасателей в лесу пришлось только экипажу корабля «Восход-2», на котором совершали полет космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов.19 марта 1965 года, когда они возвращались на Землю, из-за отказа автоматики и перехода на ручной режим (с вынужденной потерей драгоценных секунд) приземление спускаемого аппарата произошло в нерасчетной точке — посреди заснеженного леса в 180 км от Перми. Только на третьи сутки спасатели смогли эвакуировать экипаж. До встречи с ними Павел Беляев и Алексей Леонов использовали все подручные средства, чтобы выжить в зимнем лесу.

С тех пор космонавтов обучают действиям в аналогичной ситуации. По условиям тренировочных испытаний они должны разбить лагерь в безопасном месте, сделать все возможное для сохранения сил и здоровья, постоянно поддерживать связь со спасателями.

Согласно циклограмме тренировки условный экипаж строит два вида укрытий. Основным материалом для шалаша служат ветки хвои, для более надежного укрытия — «вигвама» — используется ткань парашюта. Необходимо строго соблюдать правила его сооружения: «вигвам» должен соответствовать количеству людей, быть теплым и в то же время иметь хорошую вентиляцию.

Не менее важные навыки связаны с умением разводить костры и поддерживать огонь на протяжении длительного времени. Одна из главных задач — не замерзнуть в зимнем лесу, уберечься от травм, избежать любых возможных опасностей. Конечно, при необходимости каждый космонавт сможет оказать первую медицинскую помощь своему товарищу. На этот раз была отработана ситуация, когда член экипажа оступается и получает травму на пути от лагеря до того места, где находятся спасатели.

В четверг, 3 февраля, к тренировкам по действиям экипажа при посадке в лесисто-болотистой местности зимой должны приступить космонавты-испытатели Константин Борисов и Олег Платонов, третьим в их условном экипаже будет инструктор Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

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