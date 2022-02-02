Н. Куликовских провела встречу с активистами регионального волонтерского движения Смоленской области

Source: Russia – Council of the Federation

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

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Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

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Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

3 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

4 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

5 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

6 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

7 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

8 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

9 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

10 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

11 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

12 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

13 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

14 из 15

Нина Куликовских провела встречу с волонтерами-медиками, членами школьных и студенческих волонтерских отрядов, отряда по поиску пропавших или заблудившихся людей «Сальвар», патриотических объединений, ведущих добровольческую деятельность

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