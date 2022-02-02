Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Байконур#OneWeb02.02.2022 18:31

Началась подготовка к запуску космических аппаратов OneWeb на Байконуре

На космодроме Байконур началась подготовка к запуску космических аппаратов компании OneWeb в рамках миссий № 38 и № 39. Во вторник, 1 февраля 2022 года, на станцию Тюратам прибыл железнодорожный состав с блоками и головными обтекателями ракет-носителей «Союз-2.1б».

Специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») встретили состав, после чего он был транспортирован на площадку № 112 космодрома. Все работы, выполняемые специалистами, ведутся в соответствии с предпусковыми графиками.

Напомним, в 2021 году на космодроме Байконур проведены три пусковые кампании по программе OneWeb. В 2022 году первый запуск космических аппаратов OneWeb с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запланирован на 5 марта (миссия № 38).

В связи с предстоящим пуском на космодроме продолжается подготовка разгонного блока «Фрегат». В настоящее время проводятся работы с наземным комплексом системы управления и электрические испытания.

Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.

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