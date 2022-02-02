Минспорт России и Федерация фитнес-аэробики России продолжат активную работу над реализацией процедуры получения налогового вычета с учетом первых собранных данных

Source: Russia Ministry of Sport

1 февраля в Комитете Совета Федерации по социальной политике состоялся круглый стол на тему: «Текущее состояние и перспективы реализации социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Нормативно-правовой аспект».

В мероприятии приняли участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, сенаторы Совета Федерации Инна Святенко и Мохмад Ахмадов, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Алексей Кулаковский, заместитель руководителя Секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова, директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, заместитель директора Департамента налоговой политики Министерства финансов Российской Федерации Руслан Лыков, начальник Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Федеральной налоговой службы Михаил Сергеев, президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина и представители субъектов Российской Федерации. В рамках круглого стола обсуждались результаты формирования Перечня физкультурно-спортивных организаций, составленного Министерством спорта в конце прошлого года. Согласно собранным данным, в него вошли 3880 организаций.

«На протяжении нескольких месяцев Минспортом России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представителями ОНФ и Федерацией фитнес-аэробики России проводилась работу по подготовке к формированию Перечня и реализации всех этапов внедрения налогового вычета. Были проведены совещания и организованы консультации среди представителей фитнес-сообщества и субъектов Российской Федерации на площадках Общественного совета при Минспорте России и рабочей группы по развитию и поддержке фитнес-индустрии в Российской Федерации. Для донесения информации в более доступной форме был создан интернет портал www.fitnessrf.ru, где не только подробно описаны процедуры получения и предоставления налогового вычета как для потребителя, так и для организаций, но и есть телефон горячей линии, по которой можно задать любые вопросы», – рассказал о проделанной работе Максим Уразов.

Президент ФФАР Татьяна Полухина отметила, что, с одной стороны, сложившаяся на данный момент статистика может показаться неудовлетворительной, но, с другой – есть ряд объективных причин для ее формирования.

«Прежде всего, надо учитывать, что любое нововведение вызывает множество вопросов и подводных камней, которые не выходят на поверхность сразу. Зачастую только уже в процессе работы мы видим, на что стоит обратить внимание и где внести изменения. На круглом столе мы приняли решение провести дополнительное совещание через три месяца и к тому моменту найти формулу, по которой сможем отслеживать динамику реализации закона; собрать реальные цифры в сотрудничестве с Росстатом; проработать возможность расширения списка ОКВЭД для физкультурно-спортивных организаций, желающих попасть в Перечень; оказать методическую поддержку и провести работу на местах», – сказала президент ФФАР.

Участники круглого стола единогласно отметили, что целью введения налогового вычета является возможность предоставить более доступные и высококачественные спортивные услуги для населения, повысить количество людей, приверженных здоровому образу жизни.

В ближайшие месяцы ФФАР и рабочая группа по поддержке и развитию фитнес-индустрии при Министерстве спорта во главе с замминистра спорта Одесом Байсултановым продолжат активную работу над тем, чтобы облегчить процедуру попадания в Перечень для физкультурно-спортивных организаций.

Пресс-служба Минспорта России

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