К. Косачев: Россия и Беларусь проведут акцию, направленную на патриотическое воспитание, объединение молодежи двух стран

Source: Russia – Council of the Federation
Вице-спикер СФ провел совещание, посвященное проекту «Поезд Памяти».
Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел совещание с руководством компании «Российские железные дороги» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти». В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и заместитель генерального директора компании «РЖД» Дмитрий Пегов.
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Акция, направленная на патриотическое воспитание молодежи, инициирована главами верхних палат парламентов России и Беларуси – Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, сообщил Константин Косачев. «Задача проекта — не только рассказывать о войне, но и объединять молодежь наших стран», — сказал вице-спикер СФ.
На совещании обсуждались концептуальные и организационные вопросы реализации акции в период 2022 – 2025 годов. По словам Константина Косачева, мероприятия военно-патриотического проекта «Поезд Памяти» в нынешнем году, если позволит эпидемиологическая обстановка, могут быть синхронизированы со сроками проведения IX форума регионов Беларуси и России, который пройдет под эгидой верхних палат парламентов двух стран в июне 2022 г. в городе Гродно (Беларусь).
Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Константин Косачев
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Григорий Карасин
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Константин Косачев
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Григорий Карасин
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Григорий Карасин
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Совещание заместителя Председателя СФ Константина Косачева с руководством ОАО «РЖД» по межпарламентскому военно-патриотическому проекту «Поезд Памяти — Поезд Победы»
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Планируется, что участниками акции станут школьники России и Беларуси, которые смогут посетить несколько городов двух стран, в том числе Брест, Минск, Смоленск, Москву, а также парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. «В дальнейшем участие в проекте смогут принять также школьники из других стран СНГ», — отметил Константин Косачев.
Состоятся встречи ребят с ветеранами, экскурсии, посещение музеев, реконструкции событий, на которых ребята познакомятся с историей Великой Отечественной войны. Также они примут участие в просветительских и культурных мероприятиях.