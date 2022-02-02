Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Союз МС-21#Союз МС-1902.02.2022 14:00

Коррекция высоты орбиты МКС планируется 6 февраля

Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции намечается 6 февраля 2022 года с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» (18 марта) и посадкой спускаемого аппарата «Союза МС-19» (30 марта).

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 12:30 по московскому времени намечается выдать команду на включение двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Ожидается, что они проработают 109,4 секунды и выдадут импульс 0,2 м/с. Планируется, что после проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты станции увеличится на 400 метров — до высоты 417,6 км.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра должны составить:

Период обращения: 92,86 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 415,67 км;

максимальная высота орбиты: 439,62 км.

За всё время полета МКС осуществлены 314 коррекцией высоты её орбиты, в том числе 165 — с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс».

Сейчас на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, а также астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

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