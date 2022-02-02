И. Рукавишникова провела прием жителей Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обращения касались социальной защиты граждан, переселения из аварийного жилья, получения высокотехнологичной медицинской помощи.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела прием жителей региона.

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В ходе встречи поступили обращения по проблемам социальной защиты граждан, переселения из аварийного жилья, получения высокотехнологичной медицинской помощи. Также даны консультации по вопросам реализации права на получение жилья, защиты прав в судебном порядке. Заявителю с жалобой на то, что он стал жертвой мошенничества с принадлежащей ему банковской кредитной картой, даны юридическая консультация и рекомендации по взаимодействию с банком и правоохранительными органами для защиты своих прав.

«С очень непростой ситуацией обратилась пожилая жительница Ростовской области, на чьем иждивении находится взрослый сын – инвалид I группы. Женщине нужно подобрать надежную организацию, которая гарантированно обеспечит надлежащий пожизненный присмотр за инвалидом, обеспеченный имеющимся у заявительницы жильем. Ситуация, к сожалению, довольно распространенная, и для таких людей необходим универсальный механизм ее достойного разрешения с юридически грамотным оформлением обязательств сторон и четким учетом их интересов», — сказала Ирина Рукавишникова.

Еще одно обращение поступило от жильцов многоквартирного жилого дома в городе Ростове-на-Дону, который признан аварийным и подлежащим расселению с возмещением собственникам рыночной стоимости квартир.

«Для эффективной защиты прав собственников жилья этого дома на этапах расселения, согласования сумм выкупной стоимости квартир им предложена бесплатная правовая помощь в виде консультаций юристов», — сообщила Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, все поступившие обращения будут проработаны совместно с соответствующими органами государственной власти Ростовской области и органами местного самоуправления.

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