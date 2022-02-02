Интервью Медиакорпорации Китая

Source: President of Russia – Kremlin

Ш.Хайсюн (как переведено): Уважаемый господин Президент, я очень рад, что мне снова выпала возможность взять у Вас интервью. Во-первых, позвольте мне поприветствовать Ваш приезд на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин. В феврале 2014 года Председатель КНР Си Цзиньпин по Вашему приглашению принял участие в церемонии открытия 22‑х зимних Олимпийских игр в Сочи. Это был первый раз, когда китайский лидер присутствовал на крупных международных спортивных соревнованиях за рубежом. Тогда Си Цзиньпин сказал: «Если у соседей радостное событие, то, конечно же, нужно ехать туда, чтобы поздравить их с ним». Сегодня радостное событие у Китая – мы впервые проводим зимнюю Олимпиаду, тем более во время празднования Праздника весны (Нового года по китайскому лунному календарю). Подавая заявку на проведение зимних Олимпийских игр, Китай озвучил план по вовлечению в зимние виды спорта 300 миллионов человек. И даже на моей малой родине – в провинции Чжэцзян на юге Китая – строят горнолыжные комплексы. Вы стали первым иностранным лидером, подтвердившим свой приезд на церемонию открытия. На ваш взгляд, какую особую роль играет спорт в соседских отношениях Китая и России, как наши страны могут укреплять сотрудничество в снежно-ледовой культуре, зимних видах спорта и связанной с ними индустрии? Каких результатов Вы ждёте от российских спортсменов на Олимпиаде? Можете ли Вы предположить, сколько они завоюют золотых медалей?

В.Путин: Мы давно знакомы с Председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся. Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения главного спортивного праздника планеты в этом году – зимних Олимпийских игр. Характерно, что эта первая в истории зимняя Олимпиада на китайской земле пройдёт в разгар празднования китайского Нового года в Пекине – в городе, впервые в истории получившем право принять как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Знаю, что организаторы хорошо подготовились к Играм. Осуществили масштабные вложения в спортивную и транспортную инфраструктуру, построили современные спортивные комплексы. Создали условия для безопасного пребывания зарубежных спортсменов, тренеров, журналистов.

Уверен, столь качественная подготовка к олимпийским стартам поможет олимпийцам проявить свой спортивный характер, в честной, бескомпромиссной борьбе продемонстрировать своё мастерство, умение добиваться поставленных целей. Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования. Да и эпидемическая ситуация может повлиять на участие спортсменов, а значит, и на итоговые результаты.

Спорт – уникальное явление человеческой цивилизации. И большие спортивные праздники призваны способствовать сближению народов, углублению взаимопонимания, продвижению общепризнанного принципа «честной игры». Яркое тому подтверждение – успешное проведение в нашей стране таких масштабных спортивных мероприятий, как зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чемпионат мира по футболу 2018 года.

Россия была и остаётся приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением. И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещённых препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте.

Наличие в нашей стране развитой инфраструктуры, известных своими чемпионами и традициями спортивных школ, богатая история спортивных рекордов, организация в стране крупных международных соревнований способствуют вовлечению наших граждан, особенно молодёжи, в занятия физкультурой и спортом. Помогают сохранить здоровье людей и нации в целом. Формируют прочный фундамент будущих спортивных достижений. Планируем, что к 2024 году доля людей, регулярно занимающихся спортом, составит 55 процентов, а к 2030 году достигнет 70 процентов.

Что касается связей в области физкультуры и спорта между Россией и Китаем, то они занимают важное место в двустороннем гуманитарном сотрудничестве, носят широкий и комплексный характер. Ряд мероприятий, в том числе в зимних видах спорта, стали по-настоящему знаковыми. В их числе Российско-китайские зимние молодёжные игры, ежегодные матчи по хоккею на льду реки Амур между командами приграничных регионов двух стран. Активно развиваются обмены между спортивными федерациями России и Китая, профессиональными клубами. Так, уже несколько лет китайский хоккейный клуб «Куньлунь рэд стар» выступает в российской Континентальной хоккейной лиге – договорённость об этом была достигнута в рамках моего визита в Китай в 2016 году. Налажено взаимодействие по линии юниорского хоккея. Один из матчей между командами ребят из России и Китая мы с Председателем Си посетили в июне 2018 года.

Значимым, ярким явлением в жизни наших двух стран, безусловно, станет проведение в 2022–2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, о чём мы с Председателем Си Цзиньпином объявили в декабре 2021 года. В его программе – порядка 500 различных мероприятий в сфере массового и молодёжного спорта, образования, спортивной науки и подготовки кадров. Наиболее успешные из них будут переведены на регулярную основу.

Убеждён, что Олимпийские зимние игры в Пекине пройдут на самом высоком уровне. Желаю всем спортсменам, участникам Олимпиады успешных выступлений и удачи, а гостям – ярких незабываемых впечатлений и хорошего настроения.

Ш.Хайсюн: Вначале Китай и Россия рассматривали друг друга как дружественные государства, потом установили отношения конструктивного партнёрства, стратегического партнёрства, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В июне 2019 года мы вывели их на ещё более высокий уровень, уровень новой эпохи. 28 июня 2021 года в ходе видеоконференции Вы с Председателем КНР Си Цзиньпином объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Насколько важное значение, на Ваш взгляд, это имеет для двусторонних отношений?

В.Путин: Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный более 20 лет назад, – базовый программный документ, заложивший правовую основу для долгосрочного и стабильного развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Поэтому 28 июня прошлого года мы с Председателем КНР Си Цзиньпином совместно решили продлить его действие на очередной пятилетний период.

Это очень глубокий по заложенным в нём идеям документ, многие положения которого продолжают раскрываться в условиях нынешней стремительно меняющейся международной обстановки.

Отношения России и Китая развиваются на равноправной, деидеологизированной основе. Наше партнёрство – устойчиво, самоценно, свободно от политической конъюнктуры и не направлено против кого-либо. В его основе – уважение и учёт коренных интересов друг друга, приверженность международному праву и Уставу ООН.

Атмосфера политического доверия, сформировавшаяся в том числе благодаря данному договору, позволила нашим странам выстроить эффективную многоуровневую структуру межгосударственного сотрудничества, ключевую роль в которой играют встречи лидеров двух стран.

Китай уверенно занимает первое место среди торговых партнёров России. В прошедшем году, даже несмотря на связанные с пандемией ограничения, двусторонний товарооборот, по предварительным данным, достиг исторического максимума – 140 миллиардов долларов.

КНР – наш стратегический партнёр на международной арене. По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки. Мы поддерживаем тесную координацию в ведущих многосторонних организациях и форматах, таких как ООН, БРИКС, ШОС, «Группа двадцати», АТЭС, ВАС, что оказывает стабилизирующее воздействие на непростую текущую ситуацию в мире.

Подытоживая, хочу ещё раз повторить: заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнёрства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперёд.

Ш.Хайсюн: Если позволите, хотел бы задать Вам последний вопрос от имени всех интернет-пользователей и любителей зимних видов спорта в Китае. Во время интервью, которое я брал у Вас 3 года назад, Вы сказали, что «пытаетесь» играть в хоккей. На самом деле это Ваше высказывание было слишком скромным. В мае прошлого года в матче Ночной хоккейной лиги вы забили шайбу всего через 30 секунд после начала матча, а в итоге забили 8 шайб – это уровень, не уступающий профессиональному хоккеисту. Вы можете поделиться секретами своего мастерства с китайскими любителями хоккея? А можете ли Вы предположить, кто первым из российских хоккеистов забьёт шайбу на Олимпиаде? Какие ещё виды зимнего спорта Вы бы хотели освоить кроме хоккея?

В.Путин: Считаю себя не вправе давать какие-либо советы людям, увлечённым хоккеем. Пусть это делают профессиональные хоккеисты и тренеры. На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, не важно каким, регулярно. Упорно и целеустремлённо шёл к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придёт.

Хоккей в России имеет давние традиции и очень популярен. Особое место здесь принадлежит Ночной хоккейной лиге, созданной в 2011 году. Сегодня это почти 1100 команд, объединяющих более 20 тысяч хоккеистов из большинства регионов нашей страны. Многие наши знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы мира активно участвуют в развитии этого проекта, за что им большое спасибо.

Достигнутые успехи – очевидны. В прошлом году в нашей стране в качестве любителей в хоккей играли более 620 тысяч человек. И это число постоянно растёт.

С удовольствием принимаю участие в мероприятиях Лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору.

Конечно, мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на предстоящих Играх. У России – хорошо подготовленная, сплочённая командным духом и волей к победе «ледовая дружина». И каждому её звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников.

Нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися. Будем болеть за красивый хоккей и, конечно, верим в наших ребят и желаем им успехов.

MIL OSI