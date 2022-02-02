Д. Гусев провел прием граждан Ненецкого автономного округа по вопросам социальной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

Затронуты темы здравоохранения, жилищные и коммунальные вопросы.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе провел прием граждан.

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К сенатору поступило около десятка вопросов. Были затронуты темы здравоохранения, индексации пенсий работающим пенсионерам, обеспечения пожарной безопасности в микрорайонах индивидуальной застройки города, подключение многоквартирных и частных домов к оптоволоконной линии связи, а также другие жилищные и коммунальные вопросы.

Денис Гусев в рамках работы в регионе провел прием граждан

Комментируя итоги приема, Денис Гусев отметил, что всем обратившимся были даны консультации. Некоторые вопросы были решены сразу, другие требуют отработки на местном и региональном уровнях.

Денис Гусев в рамках работы в регионе провел прием граждан

«Все поставленные в обращениях вопросы будем решать совместно с профильными заместителями губернатора Ненецкого автономного округа, а также руководством муниципального образования», — подчеркнул Денис Гусев.

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