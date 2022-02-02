Г. Карелова: В России будет запущен новый комплексный механизм поддержки и контроля в сфере ЖКХ

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала одобренную Правительством РФ Программу финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Правительством РФ принят масштабный инвестиционный проект, который имеет не только экономическое, но и важнейшее социальное значение. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в связи с одобрением Правительством РФ Программы финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

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Вице-спикер СФ отметила, что принятие Программы по сути означает запуск нового комплексного механизма поддержки и контроля, в котором остро нуждалась сфера ЖКХ. «По данным Минстроя России, уровень износа коммунальных сетей в целом по стране приближается к 60 процентам. Программа откроет для ЖКХ возможность переломить тенденцию постоянного отставания темпов обновления коммунальной инфраструктуры от темпов ее старения», — считает Галина Карелова.

В соответствии с Программой, из Фонда национального благосостояния на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделяется беспрецедентный объем средств — 150 миллиардов рублей. Важно, по словам сенатора, что это — не «подарок»: предусмотрено целевое заемное финансирование на срок до 25 лет. Контролировать ход реализации проектов и использования средств будет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, представляя ежеквартальный отчет.

Повышение эффективности работы ЖКХ — один из постоянных вопросов в повестке Совета Федерации

Повышение эффективности работы ЖКХ — один из постоянных вопросов в повестке Совета Федерации, отметила Галина Карелова. «Параллельно с реализацией Программы должны быть найдены и новые законодательные решения, которые позволят привлечь в сферу ЖКХ новых инвесторов, чтобы ускорить темпы комплексного развития территорий».

По словам Галины Кареловой, Совет по вопросам жилищного строительства и развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации намерен вести мониторинг реализации программы, выявляя факторы, позитивно или негативно влияющие на ее результаты, и формируя на этой основе предложения по обновлению законодательной базы. «Состояние ЖКХ имеет огромное влияние на уровень нашей жизни. Любой шаг по изменению этой сферы к лучшему обязательно скажется на повышении качества жизни каждого человека», — заключила вице-спикер СФ.

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