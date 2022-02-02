Source: Russia Federal Space

#Главкосмос02.02.2022 21:21

Главкосмос и Bangladesh Satellite Company Ltd. будут сотрудничать в сфере создания спутниковой системы для Бангладеш

Компания «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и бангладешская государственная спутниковая компания Bangladesh Satellite Company Limited заключили в среду, 2 февраля 2022 года, Меморандум о сотрудничестве.

Подписи под Меморандумом поставили генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов и председатель и исполнительный директор Bangladesh Satellite Company Limited Шахджахан Махмуд.

«Стороны выражают намерения в установлении партнерских отношений с целью развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области продвижения продукции и услуг российской ракетно-космической промышленности на территории Народной Республики Бангладеш, включая создание спутниковой системы дистанционного зондирования Земли „Бангабандху-2“, создание наземной инфраструктуры (наземных спутниковых станций) для приема данных дистанционного зондирования Земли с российских и зарубежных космических аппаратов, предоставление пусковых услуг, организацию образовательных программ в области космоса, коммерческих орбитальных полетов и предоставление консалтинговых услуг», — говорится в документе.

Меморандум о сотрудничестве вступает в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

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Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатипятилетнюю историю компании успешно реализовано более 140 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 170 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки. С мая 2021 года Главкосмос является официальным оператором торговых знаков Роскосмоса.

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