В Совете Федерации обсудили практические вопросы оздоровления водных объектов бассейна реки Дон

Source: Russia – Council of the Federation

Провел совещание первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию С. Митин.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание на тему «Анализ и оценка влияния сбросов сточных вод предприятий водопроводно-канализационного хозяйства и промышленных абонентов на состояние бассейна реки Дон и других водных объектов».

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Сергей Митин указал, что на протяжении последних лет Совет Федерации держит на контроле вопросы оздоровления реки Дон. Распоряжением Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга создана рабочая группа по мониторингу реализации плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон во главе с первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области

Руководством Совета Федерации ставится вопрос о необходимости оздоровления и возвращения в хозяйственный оборот всего комплекса водных путей страны, что придаст серьезный импульс развитию транспортной инфраструктуры, туристической отрасли

Андрей Яцкин ранее отметил, что руководством Совета Федерации ставится вопрос о необходимости оздоровления и возвращения в хозяйственный оборот всего комплекса водных путей страны, что придаст серьезный импульс развитию транспортной инфраструктуры, туристической отрасли, рыболовству, станет вкладом в экологическое благополучие. Именно эти вопросы сейчас отрабатываются на примере Дона, который становится одним из федеральных «пилотных проектов» по оздоровлению водохозяйственного комплекса крупных рек.

11 октября и 9 декабря 2021 года состоялись заседания рабочей группы. На них обсуждались практические вопросы реконструкции Донского магистрального канала, выхода на планируемые темпы строительных работ на Багаевском гидроузле (сдача в 2024 году), региональные планы по расчистке и восстановлению водных объектов в бассейне Дона, переустройству гидротехнических объектов, вопросы поиска дополнительных источников финансирования для реализации работ по расчистке участков русел рек в бассейне Дона.

По словам Сергея Митина, результатом совместной работы Совета Федерации, Правительства РФ и регионов стало принятие плана мероприятий по оздоровлению реки Дон.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Дмитрий Кузьмин

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Сергей Митин

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Участники совещания рассмотрели степень влияния промышленных абонентов водоканалов, сбрасывающих загрязняющие вещества через централизованные системы водоотведения, на экологическое состояние водоёмов.

Участники обсуждения высказали предложение обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральную службу в сфере природопользования для рассмотрения возможности внесения ряда изменений в законодательство. В частности, предлагается уточнить список веществ, материалов и отходов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения (ЦСВ). Любое сырье, продукты и отходы животноводства, птицеводства и звероводства, убоя животных и птицы, переработки мяса, птицы, рыбы, а также любое сырье, продукты и отходы производства пищевых продуктов, напитков, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, должны рассматриваться в качестве запрещенных к сбросу. Также предлагается законодательно определить критерии, при нарушении которых абонент ЦСВ обязан установить оборудование для автоматического отбора проб.

В обсуждении в режиме видеоконференции участвовали сенаторы РФ Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, организаций коммунальной инфраструктуры.

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