А Базилевский: Регионы должны более активно использовать возможности федеральных программ в сфере обучения и оздоровления детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор инициировал проведение совещания в Хабаровском крае.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Андрей Базилевский БазилевскийАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края провел совещание с главами городских округов муниципальных районов, руководителями отраслевых органов исполнительной власти по участию региона в федеральных программах по созданию условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

«Для Хабаровского края, где почти 30 процентов населения – молодежь, нужны современные школы, учреждения дополнительного образования, качественное обновление условий обучения. Тем более, когда со стороны федерального центра поддержка усилена в разы в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования», — подчеркнул сенатор.

По его словам, с этого года в рамках программы начнутся работы по обновлению общеобразовательного учреждения № 5 в посёлке ЦЭС Верхнебуреинского муниципального района. Также в ближайшей перспективе подача заявок на капитальный ремонт школы в селе Богородское Ульчского муниципального района, зданий спортивного зала и мастерских гимназии №1 г. Комсомольска-на-Амуре.

По данным министерства образования и науки края, как минимум 160 школ региона могут войти в федеральную программу в течение ближайших пяти лет. Андрей Базилевский обратился к главам муниципалитетов с предложением активизировать эту работу.

Андрей Базилевский провел совещание с главами городских округов муниципальных районов, руководителями отраслевых органов исполнительной власти по участию региона в федеральных программах по созданию условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и моло

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Андрей Базилевский провел совещание с главами городских округов муниципальных районов, руководителями отраслевых органов исполнительной власти по участию региона в федеральных программах по созданию условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и моло

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Андрей Базилевский провел совещание с главами городских округов муниципальных районов, руководителями отраслевых органов исполнительной власти по участию региона в федеральных программах по созданию условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и моло

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Андрей Базилевский провел совещание с главами городских округов муниципальных районов, руководителями отраслевых органов исполнительной власти по участию региона в федеральных программах по созданию условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и моло

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Андрей Базилевский провел совещание с главами городских округов муниципальных районов, руководителями отраслевых органов исполнительной власти по участию региона в федеральных программах по созданию условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и моло

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Участники совещания предложили проводить обсуждение данного вопроса с участием сенатора на регулярной основе.

Андрей Базилевский также посетил школы и культурно-оздоровительные центры в сельских поселениях муниципального района им. Лазо. В селе Кругликово ведутся работы по ремонту здания школы 1957 года постройки за счет средств федерального бюджета, рассказал парламентарий.

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