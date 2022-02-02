Акции в поддержку российских олимпийцев под девизом «ВЕРИМ В РОССИЮ – ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!» проходят по всей стране

Source: Russia Ministry of Sport

В пятницу, 4 февраля, в Пекине (КНР) состоится открытие ХХIV Олимпийских зимних игр. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине выступят наши лучшие спортсмены в зимних видах спорта, и им, как никогда, нужна поддержка российских болельщиков. В условиях, когда на главном старте четырёхлетия наша сборная ограничена в использовании государственной символики, а на трибунах в Пекине не будет болельщиков из России, важным фактором становится поддержка жителей страны.

Народное движение «ВЕРИМ В РОССИЮ – ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» объединило любителей спорта, чтобы вместе праздновать победы и яркие достижения наших олимпийцев. В каждом уголке России проводят активности в поддержку олимпийцев, это показывает, как сильно страна переживает за своих героев!

Более тысячи инициативных граждан разместили на своих страничках в социальных сетях видеообращения, фотографии и рисунки с напутствиями сборной России или словами поддержки конкретным спортсменам.

Акцию поддержал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, который в своем Инстаграме поддержал спортсменов Удмуртии, вошедших в основной состав сборной: Лилию Васильеву (лыжные гонки), Ульяну Нигматуллину (биатлон) и Марию Печникову (хоккей).

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров представил на своей странице спортсменов, которые представляют Республику в составе основной сборной и запаса: Эдуарда Латыпова (биатлон), Семёна Елистратова (шорт-трек), Ростислава Гайтюкевича (бобслей), Юлию Беломестных (бобслей), Александра Третьякова (скелетон), Александра Кадейкина (хоккей), Полину Лучникову, Марию Сорокину, Анну Шибанову, Ольгу Сосину, Веронику Коржакову, Марию Печникову (хоккей) и пожелал всем удачи и достойных побед.

Участники конкурса «Ты в игре», который проводит Министерство спорта Российской Федерации совместно с АНО «Национальные приоритеты», инициируют флешмобы в своих городах в ожидании выступлений российских спортсменов.

Ассоциация студенческих спортивных клубов предложила студентам провести акцию в TikTok, где ребята через всю страну передают огонёк своей любви и поддержки олимпийцам.

Жители Тюменской области создают видеоролики под хэштегом #ЛыжняРоссии72, в которых заявляют о своих собственных лыжных рекордах.

Федеральный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» предлагает записать видеоролик с зарядкой или тренировкой, поддержав тем самым российских олимпийцев.

В Республике Башкортостан проводится конкурс «Фото со спортсменом», для участия в котором необходимо выложить фотографию с любым спортсменом и пост в поддержку российской сборной.

Видеоролики с поддержкой олимпийцев также размещают на своих страницах в социальных сетях команды школьных спортивных клубов и лиг, входящих во Всероссийскую федерацию школьного спорта.

Сельский спорт также активно поддерживает наших спортсменов. Жители села Хороль Приморского края, занимающиеся в клубе по интересам «Скандинавская ходьба», сменили палки на лыжи и осваивают новый для себя зимний вид спорта.

К массовому движению подключаются и студенческие сообщества. Студенты Белгородского университета кооперации, экономики и права предлагают вместе исполнить песню «ВСЁ БУДЕТ СЛЕДЖ-ХОККЕЙ», специально написанную в поддержку олимпийской и паралимпийской сборных России.

Приглашаем присоединиться к движению «ВЕРИМ В РОССИЮ – ВМЕСТЕ МЫ СИЛА». Информацию о реализованных акциях и проектах с хештегами #КомандаРоссии #ВеримвРоссию #ВместеМыСила #спортнормажизни ждем на почте komanda-rossii@minsport.gov.ru.

Поддержим наших олимпийцев вместе!

Пресс-служба Минспорта России

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