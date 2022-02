01.02.2022 Szczepionki przeciw COVID-19 dla Kambodży

Source: Government of Poland in Polish

Szczepionki przeciw COVID-19 dla Kambodży01.02.2022

Polska wysłała do Kambodży 300 tys. szczepionek przeciwko COVID-19. Jest to pierwsza darowizna szczepionek dla tego kraju i jednocześnie akt solidarności z jednym z partnerów Polski w Azji Południowo-Wschodniej. Darowizna wzmocni program szczepień w Kambodży, a szczepionka AstraZeneca – ze względu na bardziej dogodne warunki jej transportu i przechowywania – jest jedną z preferowanych przez ten kraj szczepionek, dystrybuowanych do poszczególnych prowincji kraju.

Pomimo wysokiego poziomu zaszczepienia pełnymi dawkami, wciąż są regiony, które potrzebują wsparcia w tym zakresie. Kambodża rozpoczęła już szczepienia dawką przypominającą, a rozważane jest także dystrybuowanie czwartej dawki szczepień przeciw COVID-19.

W uroczystości przekazania szczepionek na miejscu uczestniczyć będzie Premier Hun Sen wraz z wysokiej rangi przedstawicielami Kambodży. Swój udział zapowiedzieli też przedstawiciele Delegatury Unii Europejskiej w Phnom Penh. Personel Ambasady w Bangkoku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, nie ma możliwości przylotu do Kambodży.

W ostatnich miesiącach szczepionki przeciwko COVID-19 z Polski trafiły m.in. do Egiptu, Wietnamu, Tajwanu, Kenii, Ukrainy, Australii, Norwegii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Bangladeszu, Rwandy, Laosu i na Filipiny. Organizacja całości przedsięwizęcia możliwa była dzięki współpracy z Kancelarią Premiera, Ministerstwem Zdrowia oraz Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

