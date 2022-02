01.02.2022 Posiedzenie Kds.PP o sprawozdawczości NGO-sów i ich współpracy z samorządami

Source: Government of Poland in Polish

Posiedzenie Kds.PP o sprawozdawczości NGO-sów i ich współpracy z samorządami01.02.2022

1 lutego odbyło się posiedzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, które poprowadził Wicepremier, Przewodniczący Komitetu prof. Piotr Gliński. W posiedzeniu wziął udział także Wiceprzewodniczący Komitetu, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek oraz sekretarz Komitetu, dyrektor NIW-CRSO Wojciech Kaczmarczyk.

Głównym punktem porządku obrad była prezentacja projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Dokument przedstawił Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Komitet do spraw Pożytku Publicznego omówił uwagi do zaprezentowanego projektu ustawy zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych, a następnie przyjął pozytywną opinię do projektu uwzględniającą głosy wyrażone przez przedstawicieli resortów. Do zaprezentowanego projektu ustawy zgłoszone w ramach uzgodnień międzyresortowych.

W drugiej części posiedzenia została przedstawiona Informacja o sytuacji organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w czasie pandemii na podstawie raportu z badania „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2020 i 2021 r.”. Raport przedstawili Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk oraz Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska.

W posiedzeniu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego wzięli udział:

Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej;Jan Kanthak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;Magdalena Rzeczkowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej;Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP;Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego;Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw;Paweł Jabłoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP;Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;Szymon Dziubicki – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM;Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.Łukasz Samborski – Współprzewodniczący Rady Działalności ds. Pożytku Publicznego;Piotr Stec – Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska;

