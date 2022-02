01.02.2022 Nowy termin wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Source: Government of Poland in Polish

Nowy termin wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka01.02.2022

Od dnia 1 lutego 2022 r. termin złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynosi 4 miesiące od daty podjęcia ostatecznej decyzji na poziomie krajowym. Oznacza to skrócenie terminu wniesienia skargi, gdyż wcześniej termin ten wynosił 6 miesięcy. Nowy czteromiesięczny termin ma zastosowanie do skarg, w których ostateczna decyzja krajowa została podjęta w dniu 1 lutego 2022 r. albo po tej dacie.

Zmiana terminu nie ma zastosowania wstecz – termin 6 miesięcy nadal ma zastosowanie w przypadkach, gdy ostateczna decyzja na poziomie krajowym zapadła przed 1 lutego 2022 r.

Niedotrzymanie terminu wniesienia skargi oznacza naruszenie wymogów dopuszczalności skargi w rozumieniu art. 35 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i skutkuje odrzuceniem skargi przez Trybunał.

Więcej informacji na temat zasad składania skarg do Trybunału można znaleźć tutaj.

Właściwe uregulowania:

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie, dnia 4 listopada 1950 roku, z późniejszymi zmianami

Artykuł 35

Wymogi dopuszczalności

Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego, i jeśli sprawa została wniesiona w ciągu czterech miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.

Protokół nr 15 sporządzony w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniający Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – wszedł w życie w dniu 1 sierpnia 2021 r.

Artykuł 4

W Artykule 35 ustęp 1 Konwencji wyrazy “w ciągu sześciu miesięcy” zastępuje się wyrazami “w ciągu czterech miesięcy”.

Artykuł 8

Artykuł 4 niniejszego Protokołu wejdzie w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu. Artykuł 4 niniejszego Protokołu nie ma zastosowania do skarg, w których ostateczna decyzja w rozumieniu Artykułu 35 ustęp 1 Konwencji została podjęta przed wejściem w życie Artykułu 4 niniejszego Protokołu.

