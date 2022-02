01.02.2022 Już jutro livechat o PIT-0 dla rodzin 4+

Source: Government of Poland in Polish

Już jutro livechat o PIT-0 dla rodzin 4+01.02.2022

Wydarzenie jest odpowiedzią na prośby, które wpłynęły do ministerstw Rodziny i Polityki Społecznej i Finansów.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim organizacje pozarządowe.

Na pytania będą odpowiadać eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Livechat rozpocznie się w środę 2 lutego br. o godz. 11.00. Podczas wydarzenia eksperci będą wyjaśniać zmiany wprowadzone Polskim Ładem, szczególnie dla rodzin. Spotkanie będzie otwarte, dlatego nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji.

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

To rozwiązanie dla wszystkich rodziców – niezależnie od tego, czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami. Czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie zapłaci PIT. W przypadku obojga rodziców będzie to 171 056 zł.

PIT-0 dla rodzin 4+. Dowiedz się więcej

Spotkanie odbędzie się w środę 2 lutego br. o godz. 11. Wystarczy kliknąć w link i dołączyć do spotkania.

Cykl spotkań w formie livechatów dotyczących rozwiązań Polskiego Ładu rozpoczął się 8 tycznia br. Livechaty są realizowane za pośrednictwem programu MS Teams. Spotkania są otwarte i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

Zobacz więcej

MIL OSI