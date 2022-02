01.02.2022 Warszawa Premier: robimy wszystko, żeby ceny były niższe i żeby zwalczyć inflacyjną huśtawkę

Source: Government of Poland in Polish

Obniżka podatków w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 stała się faktem. Od 1 lutego Polacy zapłacą mniej za paliwo, podstawowe produkty spożywcze, gaz, ciepło systemowe, a także nawozy. Niższy podatek VAT na energię elektryczną został przedłużony o kolejne miesiące. W skali całej Europy, Rządowa Tarcza Antyinflacyjna to jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją. Łącznie z Rządową Tarczą Antyinflacyjną 1.0 w portfelach Polaków zostanie ok. 25 mld zł.

– Inflacja do Polski przyszła razem z pandemią COVID-19, z manipulacjami cenowymi Gazpromu i nieodpowiedzialną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. To trzy główne przyczyny – podkreślił szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że polski rząd nie siedzi z założonymi rękami i nie chowa głowy w piasek. Robi wszystko, żeby ceny były niższe oraz żeby zwalczyć inflacyjną huśtawkę.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków

Po obniżeniu podatku VAT w ramach pierwszej edycji programu, przyszedł czas na kolejne korzystne rozwiązania! Kluczowe założenia Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 obowiązują od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. To konkretne działania:

obniżka VAT na paliwo z 23% do 8%,

obniżka VAT na gaz z 8% do 0%,

obniżka VAT na podstawowe produkty spożywcze do 0%,

przedłużenie obniżki VAT na prąd do 5%,

obniżka VAT na ciepło do 5%,

obniżka VAT na nawozy z 8% do 0%.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 od 1 lutego – sprawdź, co się zmienia

Obniżenie stawki VAT na paliwo do 8%

Obniżenie akcyzy w grudniu ograniczyło niepokojący wzrost cen paliw. Od 1 lutego obniżamy podatek VAT z 23% do 8%. Wpłynie to na dalsze zmniejszenie ceny paliwa, nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. Dzięki tym działaniom Polacy zapłacą o wiele mniej za litr paliwa.

0% VAT na podstawowe produkty spożywcze

Rosnące ceny żywności są jednym z dotkliwych skutków inflacji. Dlatego obniżamy do 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Dzięki temu przeciętna rodzina zaoszczędzi ok. 45 zł miesięcznie.

0% VAT na gaz

Dzięki obniżce stawki VAT od 1 stycznia z 23% do 8%, a od 1 lutego z 8% do 0%, polskie gospodarstwa domowe łagodniej odczują wzrost cen niż w większości państw Unii Europejskiej.

Przedłużenie obniżki stawki VAT na prąd do 5%

Dzisiaj za ponad 50% ceny prądu odpowiada opłata za emisję CO2. To faktyczny koszt nieodpowiedzialnej i dogmatycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Dzięki wprowadzonym zmianom łagodzimy skutki inflacji w zakresie kosztów za energię elektryczną. Przedłużamy 5% stawkę VAT na prąd do 31 lipca 2022 r.

Obniżenie VAT na ciepło do 5%

Od 1 stycznia 2022 r. rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej obniżyły podatek VAT na ciepło z 23 do 8%. Kolejne działania w tym zakresie to, od 1 lutego 2022 r., obniżka podatku VAT z 8% do 5%. Rozwiązanie skierowane jest do niemal każdego z obywateli. Dotyczy zarówno mieszkań w ramach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i domów jednorodzinnych podłączonych do sieci ciepłowniczej.

0% VAT na nawozy

Ceny nawozów to istotny koszt produkcji rolnej. Całkowite zniesienie VAT na nawozy do produkcji rolnej to, obok obniżek podatków na paliwa i energię elektryczną, istotne wsparcie polskich producentów żywności.

Niższe rachunki za gaz dzięki taryfom gazowym

Od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz. Dzięki nim Polacy oraz najważniejsze instytucje użyteczności publicznej zapłacą niższe rachunki.

Pierwsza edycja Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Już wprowadzona w grudniu 2021 r. Tarcza Antyinflacyjna 1.0 ograniczyła wzrost kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych. Jej rozwiązania obejmowały:

dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych,

zniesienie akcyzy na energię elektryczną,

obniżenie VAT na energię elektryczną z 23% na 5%,

obniżenie VAT na gaz ziemny z 23% do 8%,

obniżenie ceny paliwa przez maksymalne zmniejszenie akcyzy,

obniżenie VAT na tak zwane ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23% do 8%.

Wprowadzone dodatkowe obniżki podatku VAT w ramach drugiej edycji programu sprawią, że łącznie w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 i 2.0 kieszeniach Polaków zostanie ok. 25 mld zł.

Dodatek osłonowy wesprze blisko 7 mln gospodarstw domowych

Dodatek osłonowy dla blisko 7 mln gospodarstw domowych to element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który rekompensuje wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Jest to realne wsparcie finansowe dla Polaków, na które przeznaczymy ponad 4 mld zł.

Więcej na temat rozwiązań dodatku osłonowego oraz innych korzyści dla rodzin dzięki Tarczy Antyinflacyjnej przeczytasz na stronie chronimyrodziny.gov.pl.

MIL OSI