С. Митин: Профильный Комитет СФ дорабатывает поправки в закон о пчеловодстве

Source: Russia – Council of the Federation

Рабочее совещание посвящено дополнению понятийного аппарата ФЗ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел в формате видеоконференции рабочее совещание по доработке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». Речь шла об уточняющих изменениях в понятийный аппарат закона.

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В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай а также представители федеральных органов исполнительной власти, отраслевого и научного сообщества, руководители компаний – сельхозтоваропроизводителей мёда.

Учитывая наличие на отечественном рынке мёда контрафактной и фальсифицированной продукции, сенаторы убеждены что существующее национальное законодательство требует совершенствования.

Участники совещания комплексно обсудили изменения в Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации» в части уточнения понятий «мед», «медовый продукт», «продукции пчеловодства».

По мнению сенаторов отсутствие сформулированных критериев идентификации меда используется для его фальсификации.

Разрабатываемый законопроект направлен на ликвидацию правовых пробелов законодательства, не содержащих понятий и определений, установленных ГОСТами и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами

Кроме того, как отметил Сергей Митин, разрабатываемый законопроект направлен на ликвидацию правовых пробелов законодательства, не содержащих понятий и определений, установленных ГОСТами и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Сенатор напомнил, что проект федерального законопроект уже рассматривался в декабре прошлого года на площадке Совета Федерации на специально посвященном этой проблематике совещании, в котором принимали участие представители органов исполнительной власти, бизнеса и эксперты, специализирующиеся в области производства и торговли медом и медовыми продуктами. «По результатам этого совещания было принято консолидированное решение о необходимости доработки законопроекта».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Олег Алексеев

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Татьяна Гигель

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Татьяна Гигель

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин сообщил о проведенных Российской системой качества исследованиях 46 торговых марок меда по 466 показателям качества и безопасности, установленных ГОСТами и Техническими регламентами Евразийского экономического союза. Законодатель особо подчеркнул, что отдельного технического регламента ЕАЭС о меде не существует.

«Это затрудняет обязательность соблюдения требований к производству, хранению, перевозке, реализации и утилизации меда. При этом мы не можем достоверно сказать, существуют ли аккредитованные лаборатории по проверке меда, есть ли аккредитованные методы этой проверки».

«Проведенные Роскачеством исследования выявили ряд серьезных нарушений, которые могут свидетельствовать о наличии системных проблем в отрасли, связанных с фальсификацией и подменой сортов меда», — сказал сенатор.

Участники совещания высказали мнения о том, достаточно ли урегулированы все отраслевые вопросы и не мешает ли отсутствие основных отраслевых понятий, касающихся продукции пчеловодства, успешному ведению бизнеса и осуществлению контрольно-надзорных функций.

Работа по корректировке понятийного аппарата закона будет продолжена, отметил Сергей Митин.

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