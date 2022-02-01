Создана Ассоциация «Студенческая спортивная лига хоккея с мячом»

Source: Russia Ministry of Sport

Российский студенческий спортивный союз и Федерация хоккея с мячом России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации была учреждена Ассоциация «Студенческая спортивная лига хоккея с мячом».

Главными задачами Лиги являются содействие в популяризации данного вида спорта среди студенческого сообщества, участие в подготовке спортивного резерва, а также организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди студентов.

Президентом Лиги стал ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков.

В сентябре прошлого года на базе университета была организована студенческая команда по хоккею с мячом «Иркутский политех», приобретён необходимый спортивный инвентарь, экипировка, единая форма, а также созданы все необходимые условия для эффективного тренировочного процесса. Тренером команды стал известный хоккеист с мячом Максим Блем.

«Хоккей с мячом является динамично развивающимся видом спорта, который с каждым днём завоёвывает все большую популярность среди студенческой молодёжи. Следуя современным тенденциям, создание Ассоциации «Студенческая спортивная лига хоккея с мячом» является большим шагом популяризации этого вида спорта и его развития в системе высшего и профессионального образования страны. Считаю значимым и тот факт, что студенческий хоккей с мячом входил в программу 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске и по праву может считаться студенческим видом спорта», – сказал директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов.

Пресс-служба Минспорта России

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