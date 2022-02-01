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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ01.02.2022 06:30

Смонтированы первые линии нового гальванического производства Протон-ПМ

В новом корпусе загородной площадки компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») в Новых Лядах завершены монтаж и сборка первых гальванических линий серебрения и золочения. Работы выполнены специалистами компании-подрядчика — ТОГАТ (г. Тамбов).

Процесс серебрения уже применяется на предприятии, тогда как золочение представляет собой новый вид покрытия. В данный момент формируется план мероприятий по организации нового участка. Разрабатываются технологические процессы для тестовой обработки изделий на смонтированных линиях. В феврале текущего года планируется приступить к пусконаладке оборудования, а в апреле — ввести его в эксплуатацию.

Работы предусмотрены инвестиционным проектом «Техническое перевооружение комплекса линий электрохимических покрытий». Новый гальванический цех Протон-ПМ разместится на площади 11,3 тыс. кв. м и будет оснащён современным оборудованием, соответствующим всем технологическим и экологическим требованиям. Десять линий комплекса позволят наносить все виды покрытий, применяемых при изготовлении ракетных двигателей: помимо серебрения и золочения, это фосфатирование, хромирование, цинкование, никелирование, марганцевание, свинцевание, кадмирование и другие.

Тарас Компанец, главный инженер Протон-ПМ: «Проектные решения, реализуемые в ходе организации нового комплекса, позволят повысить качество нанесения гальванических покрытий и выполнять несколько технологических процессов одновременно, повысив тем самым производительность. При этом мы стремимся создать комфортную и безопасную рабочую среду для наших сотрудников. Это будет достигнуто за счёт автоматизации, которая минимизирует контакты человека с гальваническими ваннами, а также использования очистных сооружений и систем дезактивации».

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