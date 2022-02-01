Сенаторы обсудили реализацию Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «О результатах реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы».

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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области сенаторы РФ, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, вице-президент Российской академии наук, член Президиума РАН Ирина Донник, руководители предприятий агропромышленного комплекса, ассоциаций сельхозпроизводителей.

Алексей Майоров напомнил, что Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга при рассмотрении Федерального закона «О семеноводстве» указала на неудовлетворительные результаты реализации этой научно-технической программы в сфере развития отечественных селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, особенно по импортозамещению картофеля и сахарной свеклы.

«Мы должны рассмотреть предложения по ускорению достижения показателя продовольственной безопасности по семенам. В дальнейшем по поручению Совета Федерации мы будем отслеживать ход реализации ФНТП по итогам каждого полугодия и представлять соответствующий отчет палате», — сказал сенатор.

Алексей Майоров обратил внимание на тенденцию снижения доли отечественных семян по зерновым культурам, по которым этот показатель ранее соответствовал Доктрине продовольственной безопасности. При этом подпрограмма ФНТП по этим культурам до настоящего времени не принята.

Парламентарий указал, что особенно негативно реализацию ФНТП характеризует тот факт, что в части селекции сельскохозяйственных культур из 9 запланированных подпрограмм в период 2017–2021 годы реализовывались только 2 (картофель и сахарная свекла), а 7 подпрограмм не приняты до настоящего времени и пока не понятны прогнозы по срокам их принятия.

Внеочередное расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Вячеслав Тимченко

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Внеочередное расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Внеочередное расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Лилия Гумерова

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Внеочередное расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Внеочередное расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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По его словам, доля семян отечественной селекции в объеме высеянных по картофелю снизилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом с 8,8 до 8,7 процентов. При этом данный показатель отсутствует в подпрограмме по картофелю, хотя он имеется в подпрограммах по сахарной свекле и по масличным культурам.

Кроме того, показатель доли семян иностранной селекции в объеме высеянных по картофелю постоянно растет — с 54 процентов в 2017 году до 65,2 процентов 2021 году. Необходимо также отметить, что импорт семян картофеля вырос в 2021 на 80,4 процентов по сравнению с 2020 годом.

По словам сенатора, доля семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции, произведенных в рамках подпрограммы, в общем объеме высеянных семян этой культуры составила 10,6 процентов, что более чем в 2 раза выше планового показателя. По данным ФГБУ «Россельхозцентр» показатель доли семян отечественной селекции в объеме высеянных по сахарной свекле вырос в 2021 году по сравнению с 2020 годом с 1,2 процента до 3 процентов. Однако импорт семян сахарной свеклы вырос в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 22,5 процента.

«Принимая во внимание динамику показателей реализуемых подпрограмм по картофелю и сахарной свекле, сроки создания новых сортов и гибридов (в среднем около 10 лет), производства необходимого для высева объема их семян (4–5 лет), а также то, что по состоянию на 2022 год большинство подпрограмм по селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур не реализуются, существуют серьезные риски не достижения показателя Доктрины продовольственной безопасности РФ по самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур 75 процентов к 2030 году», — сказал Алексей Майоров. По его словам, в этой связи требует решения вопрос увязки показателей подпрограмм ФНТП по селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур с указанным показателем Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, в том числе по ежегодным плановым значениям уровня самообеспечения страны семенами отечественной селекции по основным сельскохозяйственным культурам до 2030 года.

Лилия Гумерова отметила, что изменить ситуацию в лучшую сторону могут только существенные инвестиции в развитие отечественного семеноводства, воссоздание семеноводческих хозяйств, а также меры, направленные на стимулирование коммерческого интереса российского бизнеса».

Она подчеркнула, что вопрос создания серьезного научного задела в селекции, успешного внедрения отечественных семян в оборот напрямую связан с вовлеченностью российских производителей в общую цепочку производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране. «Аграрии должны объединиться с наукой, с бизнесом, нужны меры налогового стимулирования, только тогда эта система будет работать», — подчеркнула сенатор.

Валерий Фальков отметил хорошее взаимодействие Министерства науки и высшего образования с Министерством сельского хозяйства как по теме селекции и семеноводства, так и в других областях аграрной науки. Он остановился на системе мер по реализации отечественной селекции и семеноводства. В частности, по его словам, создано 114 новых молодежных селекционных и молекулярно-генетических лабораторий, привлечено 1100 молодых научных кадров, в рамках нацпроекта создано 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центра. В 2021 году была запущена специализированная программа оснащения ведомственных организаций селекционной техникой. Валерий Фальков считает критично важным запустить в 2022 году на базе ведущих научных центров систему курсов переподготовки и повышения квалификации как профессорско-преподавательского состава вузов, так и агрономов и сельхозтоваропроизводителей. «Это один из элементов маркетингового продвижения результатов работы отечественных селекционеров».

В проекте решения по итогам обсуждения содержится ряд рекомендаций. В частности, Правительству РФ рекомендуется поручить провести анализ хода исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по развитию отечественного семеноводства до 2024 года и подготовить предложения по его актуализации. Также предлагается ускорить подготовку и принятие нормативного правового акта о продлении сроков реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства до 2030 года.

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