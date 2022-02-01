Пётр Бобылев: «Основные вызовы, перед которыми стоит угольная отрасль, связаны с мировой экологической и климатической повесткой»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 февраля. – Пётр Бобылев выступил на пленарном заседании 30-ого Международного научного симпозиума «Неделя горняка – 2022», где рассказал об основных трендах развития угольной промышленности на долгосрочную перспективу.

По словам замминистра, главные вызовы, перед которыми стоит угольная отрасль, связаны с мировой экологической и климатической повесткой.

Пётр Бобылев добавил, что на сегодняшний день в угольной отрасли, реализованные ранее реформы, дали положительный результат.

По его словам, в 2021 году добыча угля в России практически достигла уровня 2019 года, составив более 438 млн. тонн, что на 8,6 % выше показателя предыдущего года. Экспорт угольной продукции достиг исторического максимума в 227 млн. тонн, что превысило показатели предшествующего периода на 7,6%.

Замминистра отметил, что при сохранении подобных темпов развития угольной промышленности, обеспечивающего рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, важно одновременно реализовывать и социальные задачи. «При увеличении объёмов добычи угля и наращивании его экспортного потенциала следует сохранять рабочие места, обеспечивать достойные условия труда горняков, снижая аварийность и травматизм», – сказал он.

При этом, по его словам, в планах развития угольной отрасли речь идёт о кратном снижении уровня сбросов в воду и выбросов в атмосферу.

«Россия как сторона Парижского соглашения поддерживает курс на снижение выбросов парниковых газов глобальной мировой экономики. И угольная промышленность не может не стать частью этой работы. Исходя из существующих технологий, к 2050 году угольщики планируют на четверть снизить выбросы парниковых газов. Более того, с точки зрения экологической составляющей, прорабатываются сценарии развития отрасли, позволяющие вдвое снизить выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водные объекты», – отметил он.

Пётр Бобылев также рассказал, что в ближайшее время планируется актуализация Энергетической стратегии России до 2035 года, в рамках которой изменения затронут и Программу развития угольной промышленности. В частности обе программы будут иметь горизонт планирования до 2050 года.

«Наша задача – актуализировать эти документы, в том числе в части экологической и климатической повестки, с учётом подходов, отражённых в Стратегии социально-экономического развития России и низким уровнем выбросов парниковых газов», – резюмировал он.

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