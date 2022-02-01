Source: Russia Federal Space

#Роскосмос01.02.2022 18:34

Предприятия Роскосмоса произвели более 40 тыс. тонн кислорода для помощи в борьбе с COVID-19

С начала 2020 года предприятия Госкорпорации «Роскосмос» произвели 40 749 тонн кислорода для медицинских учреждений с целью борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 37 050 тонн уже поставлены заинтересованным организациям. При этом в 2022 году произведено 1 633 тонны и отгружено 1 615 тонн кислорода.

Поставка для медицинских учреждений осуществляется Красноярским машиностроительным заводом (г. Красноярск), Научно-исследовательским институтом машиностроения (г. Нижняя Салда), Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (г. Москва), Конструкторским бюро химавтоматики (г. Воронеж) и Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (г. Пересвет).

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